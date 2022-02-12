Комплексом вправ поділився тренер з каналу "Запитай тренера!". Їхня особливість полягає в тому, що ти нарешті знайдеш застосування гантелям, які припадають пилом десь у кутку. Гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Нагадуємо про важливість розігріву перед будь-яким тренуванням. Це дозволить не лише швидше наростити м'язову масу, а й уникнути травматизму. Останній, нагадаємо, може поставити на паузу роботу над тілом твоєї мрії!

Як накачати прес – тренування з гантелями

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Повороти з гантелею

Задача: виконай 3 підходи по 30 – 50 повторень

Це статодинамічна вправа з акцентом на бічні м'язи преса. Тренер зауважив, що це складніша версія поворотів з медболом.

2. Джеб з гантелею

Задача: виконай 3 підходи по 30 – 50 повторень

А ось це статодинамічна вправа з додатковою вагою У ній акцент робиться на дельтоподібні м'язи та статичні навантаження на прямі м'язи живота.

3. Бічні скручування

Задача: виконай 3 підходи по 20 – 30 повторень

Ця ж вправа теж статодинамічна, але з навантаженням на косі та прямі м'язи живота.

Ми рекомендуємо виконувати ці вправи як суперсет з мінімальним відпочинком між колами або ж додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Який би варіант ти не обрав, м'язи преса будуть тобі вдячні за це.

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Спробуй виконувати ці вправи для роботи над своїм пресом. Якщо ж у тебе вдома є ще й медбол, то можеш взяти на озброєння ще й цей комплекс і чергувати їх. Ставай щодня кращою версією себе вчорашнього!

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Текст публікації "Запитай тренера!"

Ловіть другу порцію із трьох незвичайних вправ для м'язів преса!

1. Повороти з гантелею – статодинамічна вправа з акцентом на бічні м'язи преса! Складніша версія поворотів з медболом.

2. Джеб з гантелею – статодинамічна вправа з додатковою вагою, з акцентом на дельтоподібні м'язи, та статичним навантаженням на прямі м'язи живота!

3. Бічні скручування – статодинамічна вправа з навантаженням на косі та прямі м'язи преса!