Почему полезно делать фото в зеркале спортзала

Казалось бы, все эти селфи в зеркале спортзала – что-то удивительное и не о тебе. Но, как оказалось, они имеют большое преимущество. И мы расскажем, почему полезно делать подобные фото.

Оказывается, кроме увлечения можно добиться успехов и в других областях. Исследование показало, что селфи может быть полезным для людей, стремящихся похудеть.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Interactive Marketing, исследователи наблюдали за двумя группами людей, которые в течение 4 лет работали над похудением. Одна группа достигла результата с помощью хирургического вмешательства (например, обходного желудочного анастомоза), а другая без хирургического вмешательства.

Ученые обнаружили, что участие и обмен успехами и неудачами в виртуальной среде могут быть важной частью достижения твоей цели – в этом случае похудение.

Обмен интимной информацией и фотографией о похудении в виртуальной среде является важным фактором мотивации поведения. Обнародование твоей цели может являться дополнительным толчком и способствовать усилению мотивации стать новой, лучшей версией себя.

Одна из исследователей Соня Гриер сообщает, что виртуальная социальная среда обеспечивает относительную анонимность, доступность, открытость и гибкость в том, как пользователи выражают себя в своем фитнес-путешествии.

Процесс создания сообщества вокруг вашего фитнес-путешествия, даже в условиях относительной анонимности, может помочь людям оставаться мотивированными и чувствовать ответственность,

– говорит она.



Делись своими фотографиями, чтобы не останавливаться на достигнутом / Фото Valery Sysoev

Кроме того, Гриер отмечает, что не все получают необходимую поддержку от людей, с которыми они ежедневно общаются. Социальные сети позволяют восполнить этот дефицит.

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Что по выводам? Пора уже перестать смеяться над знакомыми, которые делают селфи в спортзале. Лучше поддержать их и сказать, как ты гордишься их достижениями. И сам можешь делать такие фото, чтобы отслеживать свой прогресс. Тебе понравится!

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