Оказывается, все кроется в нашей привычке. Речь идет о том, что мы часто выходим на прогулку в наушниках. Тебе, вероятно, интересно, в чем проблема. На самом деле это отвлекающий фактор, ограничивающий нашу способность улучшать свое самочувствие в полной мере. Вот почему ходьба в полной тишине стала излюбленным способом повышения качества жизни для тысяч пользователей тикток.

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Вместо того чтобы делать интенсивные кардиотренировки, гулять в компании друзей или слушать подкаст, этот подход состоит в том, чтобы посвятить время наедине низкоинтенсивным упражнениям в абсолютной тишине. Это время, позволяющее перефокусироваться на себе, расслабиться и лучше справляться с жизненными вызовами.

Хотя этот подход не является революционным, он имеет решающее значение в мире, где все происходит с бешеной скоростью, где отвлекающие факторы вездесущи, и крайне трудно найти время для уединения и медитации, что имеет важное значение для нашего психического и эмоционального здоровья.

Какая польза от прогулок в тишине?

Ходьба в тишине, без звуковой дорожки на заднем плане – это практика, которая получила широкое распространение, во многом из-за безумного темпа нашей повседневной жизни. Стало необходимым немного замедлиться и восстановить связь с нашим внутренним "Я". Иногда кажется, что мы живем в автоматическом режиме или даже режиме выживания, состояниях, которые должны быть зарезервированы для ситуаций реальной опасности, а не для нашей рутины. Одним из главных преимуществ молчаливой ходьбы является способность быстро снижать уровень стресса и тревоги.

Молчаливая ходьба позволяет нам осознать свои подлинные чувства и глубже их исследовать. В определенном смысле ее можно считать формой медитации в действии, поскольку она естественным образом погружает нас в настоящий момент, позволяя наладить связь с нашим непосредственным окружением. Кроме душевного покоя и ясности ума, которые она приносит, не забывайте о пользе для нашего физического состояния. Когда мы ходим, тренируем нашу сердечно-сосудистую систему, одновременно давая себе перерыв для восстановления.

Хотя мы не всегда это осознаем, ходьба в наушниках или с другими отвлекающими факторами может повысить нашу тревожность, поскольку наш мозг перегружен потоком информации, с которым он сталкивается каждый день. Для некоторых людей прослушивание музыки, подкаста или общение с другом во время прогулки может быть приятным, но все зависит от контекста. Если цель – развлечься, то почему бы и нет? Однако если ты ищешь настоящего ментального отдыха, эти виды деятельности могут быть слишком стимулирующими.



Во время прогулки не стоит перегружать себя информацией / Фото standret

Так как получить все преимущества от прогулки?

Все дело в том, чтобы полностью жить нынешним моментом. Идея состоит в том, чтобы не идти механически, как робот, а обращать внимание на каждое ощущение, которое пересекает наше естество: ощущать прикосновение наших шагов к асфальту, любоваться цветовой палитрой в небе и заходящим солнцем, прислушиваться к звукам улицы. Наблюдая за всеми этими пустяками, мы восстанавливаем связь с собой и окружающей средой, вместо того чтобы позволить нашей непрерывной озабоченности порождать стресс и тревогу.

В конце концов мы все разные, и то, что успокаивает одного человека, не обязательно будет панацеей для другого. Ты можешь попробовать ходить в тишине, и если это тебе не подходит, ничто не мешает тебе снова носить наушники. Главное – найти момент, свободный от отвлекающих факторов, благоприятный для улучшения психического и физического состояния.

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