Продовжуємо розповідати про те, що відбувається з людським організмом у космосі. Ти вже знаєш, що людина стає там вищою.

Але це далеко не все. Ще, наприклад, людина у космосі постійно пітніє і бачить світло, якого не існує. Про ці та інші цікавинки – читай нижче.

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Людина у космосі відчуває помутніння зору

Майже дві третини космонавтів, які довго були на борту МКС (Міжнародної космічної станції) відчували погіршення зору.

Це через внутрішньочерепний тиск – бо у мозку накопичувалася рідина, яка більше не зазнавала впливу гравітації.

– бо у мозку накопичувалася рідина, яка більше не зазнавала впливу гравітації. Через це, до слова, у польоті в космонавтів часто болить голова, навіть якщо на Землі з ними такого не бувало.

Людина у космосі постійно пітніє

Нема конвекції, нема руху тепла у рідинах – а тому й людське тіло не може позбутися цього тепла у природньому процесі теплообміну, як на Землі.

Тож доводиться постійно пітніти.

пітніти. Причому піт не капає і не випаровується, а просто накопичується на тілі (все з тієї ж причини – нема сили тяжіння).



Людина в космосі – як вона змінюється? / Фото unsplash

Людина у космосі втрачає нігті

Ні, це не якась особлива космічна страшилка. Просто, як засвідчила статистика, рука зазнає травм у космосі найчастіше з усіх частин тіла.

Наприклад, аж 47% травм у польотах між 2002 та 2004 роками пов'язані з руками.

у польотах між 2002 та 2004 роками пов'язані з руками. Бо космонавти мали носити рукавички під тиском газу, і кінчики пальців та нігтів часто травматично контактували з наперстком всередині рукавички.

Людина в космосі бачить неіснуючі спалахи

От така історія: людина бачить у космосі спалахи світла, яких насправді не існує.

Причому бачить їх навіть тоді, коли перебуває у цілковитій темноті .

. Річ у тім, що на сітківку ока потрапляє майже всепроникне й невидиме космічне випромінювання, яке й формує у мозку людини такий ефект.

Зауважимо, щоЇї офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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