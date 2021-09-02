Чому космонавти постійно пітніють та що ще відбувається з їхніми організмами
Джерело:MSN
Продовжуємо розповідати про те, що відбувається з людським організмом у космосі. Ти вже знаєш, що людина стає там вищою.
Але це далеко не все. Ще, наприклад, людина у космосі постійно пітніє і бачить світло, якого не існує. Про ці та інші цікавинки – читай нижче.
Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
Людина у космосі відчуває помутніння зору
Майже дві третини космонавтів, які довго були на борту МКС (Міжнародної космічної станції) відчували погіршення зору.
- Це через внутрішньочерепний тиск – бо у мозку накопичувалася рідина, яка більше не зазнавала впливу гравітації.
- Через це, до слова, у польоті в космонавтів часто болить голова, навіть якщо на Землі з ними такого не бувало.
Людина у космосі постійно пітніє
Нема конвекції, нема руху тепла у рідинах – а тому й людське тіло не може позбутися цього тепла у природньому процесі теплообміну, як на Землі.
- Тож доводиться постійно пітніти.
- Причому піт не капає і не випаровується, а просто накопичується на тілі (все з тієї ж причини – нема сили тяжіння).
Людина в космосі – як вона змінюється? / Фото unsplash
Людина у космосі втрачає нігті
Ні, це не якась особлива космічна страшилка. Просто, як засвідчила статистика, рука зазнає травм у космосі найчастіше з усіх частин тіла.
- Наприклад, аж 47% травм у польотах між 2002 та 2004 роками пов'язані з руками.
- Бо космонавти мали носити рукавички під тиском газу, і кінчики пальців та нігтів часто травматично контактували з наперстком всередині рукавички.
Людина в космосі бачить неіснуючі спалахи
От така історія: людина бачить у космосі спалахи світла, яких насправді не існує.
- Причому бачить їх навіть тоді, коли перебуває у цілковитій темноті.
- Річ у тім, що на сітківку ока потрапляє майже всепроникне й невидиме космічне випромінювання, яке й формує у мозку людини такий ефект.
Також цікаво Жовте Сонце і лазерна зброя: спростовуємо міфи про космос, вигадані для кіно