Просто, шкода. Бо якби ми не бачили у деяких фільмах відвертих вигадок, наше уявлення про космос було б ближчим до реальності.

Варто знати Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Сонце – жовте і горить

Сонце – наша зірка, без якої життя Землі просто неможливе. Але як воно працює – багато людей не розуміють навіть приблизно.

На малюнках, у книжках, коміксах, у фільмах Сонце показують жовтим – мабуть, тому, що воно "горить". Та що одне неправда, що інше.

Сонце здається жовтим через переломлення світла в атмосфері Землі, а насправді воно біле. Ба більше, Сонце взагалі не горить. А тепло від Сонця ми отримуємо завдяки хімічним реакціям у його ядрі.



Лазерна зброя ніколи такою не буде / Фото Handout

Лазерна зброя на кожному кроці

Лазерна зброя – наче й не фантастика, але глибоко вкорінена частина науково-фантастичних фільмів. Лазерні пістолети у штурмовиків, гармати на космічних крейсерах, і навіть мечі лазерні – чому б ні?

А от чому: лазерний промінь – це просто концентрований потік світла, який до того ж неможливо побачити у космосі. Хіба у випадку, якщо тим потоком влучать просто у людське око.

Чому? Бо там, у вакуумі, немає достатньої кількості молекул, які відбивали б і розсіювали світло лазерного променя настільки, щоб людське око його вловило.

Також цікаво Жуйка у шлунку і прищі в шоколаді: розвінчуємо міфи про людське тіло