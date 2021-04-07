Чому люди люблять сир із пліснявою: первісні звички сучасної людини

Чи задумувався ти, чому деякі неприємні запахи видаються нам украй привабливими? Або чому ми хапаємося за волосся, коли треба заспокоїтися?

Насправді ці речі сидять глибоко в нас ще з первісних часів. Детальніше про це поговоримо сьогодні на Men 24.

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Чому деякі неприємні запахи настільки приємні

Це ми отримали від давніх-давніх предків, які займалися збиральництвом. Раціон первісної людини, яка вже не мала ні потужних пазурів, ні могутніх іклів – це були здебільшого черв'яки, яйця, викинута на берег риба та недоїдки тварин.

Світ дуже швидко змінився, а от інстинкт залишився: люди досі подеколи кайфують від запаху трішки зіпсованих продуктів.

​Ну от, наприклад, від французького сиру рокфору (сиру з пліснявою) або шведського прокислого оселедця (сюрстремінга).



Інстинкти – найчастіше саме вони визначають наші перші реакції / Фото pinterest

Чому ми хапаємося за волосся, коли треба заспокоїтися

Дитинча мавпи відразу після народження інстинктивно шукає матір – і чіпляється за її шерсть. Це – первісний інстинкт приматів, який зберігся сьогодні. І людина – яка також є приматом – не виняток.

Якщо дати дитині теплу м'яку іграшку, вона притисне її до себе. Якщо пасмо волосся – міцно його стисне. Все це – саме воно, інстинктивне прагнення заспокоїти себе контактом із матір'ю.

І воно зберігається у людей, якого б віку вона не була. Саме тому ми у хвилини відчаю хапаємося за шерсть – тобто, власне волосся.

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