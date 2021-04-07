Задумывался ли ты, почему некоторые неприятные запахи кажутся нам крайне привлекательными? Или почему мы хватаемся за волосы, когда надо успокоиться?

На самом деле эти вещи сидят глубоко в нас еще с первобытных времен. Подробнее об этом поговорим сегодня на Men 24.

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Почему некоторые неприятные запахи настолько приятны

Это мы получили от давних предков, занимавшихся собирательством . Рацион первобытного человека, уже не имевшего ни мощных когтей, ни мощных клыков – это были в основном черви, яйца, выброшенная на берег рыба и объедки животных.

Мир очень быстро изменился, а вот инстинкт остался: люди до сих пор иногда кайфуют от запаха немного испорченных продуктов.

Ну вот, например, от французского сыра рокфора (всемирно известного сыра с плесенью) или шведской прокисшей сельди ( сюрстрёмминга ).



Инстинкты – чаще всего именно они определяют наши первые реакции / Фото pinterest

Почему мы хватаемся за волосы, когда надо успокоиться

Детеныш обезьяны сразу после рождения инстинктивно ищет мать – и цепляется за ее шерсть. Это – первобытный инстинкт приматов, который сохранился и сегодня. Ч еловек – который также является приматом – не исключение.

Если дать ребенку теплую мягкую игрушку, он прижмет ее к себе. Если прядь волос – крепко сожмет. Все это – именно оно, инстинктивное стремление успокоить себя контактом с матерью.

И оно сохраняется у людей совершенно любого возраста. Именно поэтому мы в минуты отчаяния хватаемся за шерсть – то есть, собственные волосы.