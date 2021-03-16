Шок, отрута і крокодили: 3 найгірші способи боротьби з імпотенцією в історії
"Віагру" винайшли не так давно, у 1998. А як же чоловіки боролися з еректильними неприємностями раніше? 100 років тому, 1000?
Джерело:24 канал
Способів було безліч. Але сьогодні на Men 24 ми згадаємо тільки про трійку наймоторошніших.
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Серце крокодила
Ясна річ, що люди знали про проблему імпотенції й до Стародавнього Єгипту. Але єгиптяни вперше записали спосіб боротьби із нею. Ну, вони вважали, що спосіб перевірений і дієвий.
- Спосіб, у принципі, простий: треба було приготувати мазь – з ароматичних масел і... Сердець юних крокодилів.
У нас є підозра, що за адреналіновим полюванням на крокодилів давні єгипетські чоловіки й без мазі долали еректильну дисфункцію. Звісно, якщо не гинули у процесі.
Серце крокодила у Давньому Єгипті вважали цілющими ліками / Фото teletype.in
Ще один цікавий рецепт мазі для стратегічно важливих місць зобразили у давньоіндійській "Камасутрі". За крокодилами бігати не треба було, але от осині гнізда заради здобуття жал доводилося ворушити. І хто зна, що небезпечніше.
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До слова, не думай, що ці "перевірені" способи забулися. Деякі шаленці й досі полюють за тигровими пенісами й рогами носорога, порошки з яких невідь-чому вважають цілющими.
Шокова терапія
Забудьмо про стародавні часи, а занурмося у століття агресивного наукового прогресу – ХІХ. Так, прогрес вплинув і на розвиток способів боротьби з імпотенцією. Що там серця крокодилів? Тю. Інша справа – електричний струм.
- Лікарі зауважили, що електричні імпульси допомагають у лікуванні хронічного болю. І почали пропонувати пацієнтам шокову терапію – як порятунок від проблем з ерекцією.
У Європі й США почали масово з'являтися кабінети зі спеціальним обладнанням "для чоловіків", у яких фахівці вставляли електроди… У те місце, якому треба було надати імпульс.
Електрику так полюбили, що лікували нею навіть імпотенцію / Фото rshcopywriting.co.uk
Та навіть якщо судити з того, що досить швидко кабінети позакривалися – спосіб не був ані надто приємним, ані дієвим.
Токсичне та отруйне
Ну і після продуктів тваринних та технічних якраз час згадати про нову та серйозну науку, яка також виникла у ХІХ столітті – фармацевтику. Щоправда, починалася вона також не завжди з цілком вдалих ідей.
- Ось до прикладу: з насіння тропічного дерева чилібухи хіміки виділили стрихнін – одну з найбільш токсичних речовин у природі. І виявили, що стрихнін збуджує центральну нервову систему.
Що ж далі? А далі аптеки заполонили препарати на основі стрихніну, які – за переконаннями виробників – мали б дати чоловікові певний приємний неспокій у штанях.
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На щастя, галузь схаменулася вчасно. Нині ж стрихнін використовують хіба як пестицид і засіб проти гризунів.
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