Чому деякі люди зраджують, і чи можуть стосунки вижити, коли хтось зраджує? Правда полягає в тому, що коли мова йде про зраду, не існує єдиної відповіді. У різних людей можуть бути різні мотиви, і кожен партнер може по-своєму реагувати на таку ситуацію.

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Не існує сценарію, в якому зрада є доброю чи виправданою. Але, можливо, розуміння цього факту може полегшити рух вперед і прийняття рішення про те, що буде далі.

Міфи про зраду, в які варто перестати вірити

Психолог Марті Кляйн, доктор філософії, експерт у галузі сексуального інтелекту, назвав кілька міфів, які є особливо шкідливими і від яких слід відмовитися раз і назавжди.

1. Зраді можна запобігти

Кляйн пояснює, що хоча ймовірність зради менша, коли стосунки приємні, здорові, є хороша комунікація і секс проходить досить добре, насправді ти не можеш запобігти зраді, і це не є гарантією того, що хтось піде на зраду в якийсь момент.

Експерт каже, що рішення полягає не в тому, щоб пильно стежити за іншою людиною, перевіряти її телефон або стежити за нею. А в тому, щоб намагатися зберегти стосунки стабільними та здоровими, а також розуміти, що стосунки працюють щодня і є складними.



Експерти вважають, що зраді неможливо запобігти / Фото freepik

2. Зрада призводить до розлучення або розриву стосунків

Багато пар можуть розлучитися через зраду, оскільки це серйозна загроза довірі, але насправді це не те, що має статися чи станеться з кожним. Зраду можна подолати та пробачити, і пари можуть працювати над відновленням стосунків.

У таких випадках наполегливо рекомендується звернутися за професійною допомогою до терапевта або шлюбного консультанта, щоб обговорити проблему в безпечній і нейтральній зоні. А також отримати інструменти для подолання ситуації або прийняття більш правильного і продуманого рішення.

3. Це стосується лише фізичного контакту

На думку експерта, якщо є багато випадків, коли зрада пов'язана з чимось іншим, ніж секс, то насправді це не єдиний фактор, який шукають. Кляйн каже, що люди можуть робити це зі злості, щоб відчути себе бажаними і з багатьох інших причин, не обов'язково пов'язаних з фізичним контактом.

Деякі люди роблять це, коли відчувають, що їх не слухають, або що вони більше не важливі для своїх партнерів, або через проблеми з самооцінкою. А є ті, хто емоційно невірні, тобто більш відкриті з іншими людьми, довіряють їм секрети, про які не говорять зі своїми партнерами, і шукають зв'язку з іншими потайки.



Люди зраджують не лише через секс / Фото Drazen Zigic

4. Важливо зізнатися

Кляйн та інші експерти говорили про це. Психолог каже, що спочатку потрібно зрозуміти, чому ти хочеш зізнатися і чого ти прагнеш досягти. Якщо ти просто хочеш перестати носити в собі таємницю або провину, то це може бути дуже егоїстично.

Зізнаватися, на його думку, потрібно для того, щоб зцілитися, загладити провину і попросити прощення, розуміючи, що інша людина має право відповісти гнівом, розчаруванням і багатьма іншими речами. І що зізнання завжди повинне бути для того, щоб припинити біль і знайти спосіб загладити провину.

5. Зрадив раз, то зрадить ще

Згідно з виданням Insider, якщо ти зрадив один або кілька разів, це не означає, що ти будеш зраджувати завжди. Автор статті Кевін Дарне сказав виданню, що "якщо хтось може бути колишнім курцем, колишнім п'яницею або колишнім наркоманом, то здається нелогічним вважати, що людина, яка зрадила своєму партнеру в 16 років, назавжди приречена бути зрадником до кінця свого життя".

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Кляйн дотримується тієї ж думки і пояснює, що почуття провини, біль і сором, які виникають після зради, можуть бути факторами, які утримують зрадників від рецидивів.