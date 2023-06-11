Почему некоторые люди изменяют, и могут ли отношения выжить, когда кто-то изменяет? Правда заключается в том, что когда речь идет об измене, нет единого ответа. У разных людей могут быть разные мотивы, и каждый партнер может по-своему реагировать на такую ситуацию.

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Не существует сценария, в котором измена хороша или оправдана. Но, может быть, понимание этого факта может облегчить движение вперед и принятие решения о том, что будет дальше.

Мифы об измене, в которые стоит перестать верить

Психолог Марти Кляйн, доктор философии, эксперт в области сексуального интеллекта, назвал несколько мифов, особенно вредных и от которых следует отказаться раз и навсегда.

1. Измену можно предотвратить

Кляйн объясняет, что хотя вероятность измены меньше, когда отношения приятные, здоровые, есть хорошая коммуникация и секс проходит достаточно хорошо, на самом деле ты не можешь предотвратить измену, и это не является гарантией того, что кто-то пойдет на измену в какой-то момент.

Эксперт говорит, что решение состоит не в том, чтобы внимательно следить за другим человеком, проверять его телефон или следить за ним. А в том, чтобы пытаться сохранить отношения стабильными и здоровыми, а также понимать, что отношения работают каждый день и они сложные.



Эксперты считают, что предательство невозможно предотвратить / Фото freepik

2. Измена приводит к разводу или разрыву отношений

Многие пары могут развестись из-за измены, поскольку это серьезный вред доверию, но на самом деле это не то, что должно произойти или произойдет с каждым. Измену можно преодолеть и простить, и пара может работать над восстановлением отношений.

В таких случаях настоятельно рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к терапевту или супружескому консультанту, чтобы обсудить проблему в безопасной и нейтральной зоне. А также получить инструменты для преодоления ситуации или принятия более правильного и продуманного решения.

3. Это касается только физического контакта

По мнению эксперта, если есть много случаев, когда измена связана с чем-то иным, чем секс, то на самом деле это не единственный ищущий фактор. Кляйн говорит, что люди могут делать это из злобы, чтобы почувствовать себя желанными и по многим другим причинам, не обязательно связанным с физическим контактом.

Некоторые люди делают это, когда чувствуют, что их не слушают, или что они больше не важны для своих партнеров, или из-за проблем с самооценкой. А есть те, кто эмоционально неверен, то есть более открыт с другими людьми, доверяют им секреты, о которых не говорят со своими партнерами, и ищут связи с другими тайком.



Люди изменяют не только из-за секса / Фото Drazen Zigic

4. Важно признаться

Кляйн и другие эксперты говорили об этом. Психолог говорит, что сначала нужно понять, почему ты хочешь признаться и чего ты стремишься достичь. Если ты просто хочешь перестать носить в себе тайну или вину, это может быть очень эгоистично.

Признаваться, по его мнению, нужно для того, чтобы исцелиться, искупить вину и попросить прощения, понимая, что другой человек имеет право ответить гневом, разочарованием и многими другими вещами. И что признание всегда должно быть для того, чтобы прекратить боль и найти способ искупить вину.

5. Изменил раз, то изменит еще

Согласно изданию Insider, если ты изменил один или несколько раз, это не значит, что ты будешь изменять всегда. Автор статьи Кевин Дарне сказал изданию, что "если кто-то может быть бывшим курильщиком, бывшим пьяницей или бывшим наркоманом, то кажется нелогичным считать, что человек, предавший своего партнера в 16 лет, навсегда обречен быть предателем до конца своей жизни".

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Кляйн придерживается того же мнения и объясняет, что чувства вины, боль и стыд, возникающие после измены, могут быть факторами, удерживающими предателей от рецидивов.