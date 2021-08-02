Але почнемо з маленького попередження. Будь-яка з цих позицій, навіть найпростіша, вимагає ідеального володіння балансуванням. Тож переконайся, що ти можеш залишатися у ньому весь час, а не впасти на землю за першої ліпшої нагоди.

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Найкращі позиції для сексу у гамаку

1. Спекотна прелюдія

Хто сказав, що гамак не підійде для прелюдії? Можете, наприклад, лягти голими у гамак, дозволяючи повітрю циркулювати між вашими тілами, прислухайтеся до звуків природи та пестьте один одного. Гарантуємо, що ви отримаєте абсолютно несподівану палітру відчуттів.

2. Плаваючий оральний секс

Ти або твоя партнерка повинні вилізти з гамака та присісти на землю. Другому партнерові потрібно буде сісти на бік гамака, повністю розслабитися й отримувати задоволення. Для максимального ефекту рекомендуємо легенько погойдувати гамак.



Можете зайнятися оральним сексом у гамаку / Фото Unsplash

3. Маятник 69

Наступне, що ви можете зробити, це зайняти позицію 69. У гамаку ця позиція трохи відрізняється від звичайної версії. Гамак полегшує доступ до геніталій. А ще відчуття польоту дарує легкість та свіжість. Це однозначно найкраще, що можна було спробувати.

4. Висяча собака

Коли ви будете готовими до проникнення, ідеальна позиція для початку – висяча собака. У ній твоя партнерка стає на коліна спиною до тебе. Ти ж можеш проникнути в неї як вагінально, так і анально. Але тут потрібно пам'ятати про неабиякий баланс, щоб у пориві пристрасті не впасти з гамака.

5. Літера Н

Чудове положення для гамака – літера Н. У ній обидва партнери лежать на спині, а їхні голови спрямовані в одному напрямку. Що стосується ніг, то вони теж розташовані поруч. Ця позиція дозволяє займатися романтичним і чуттєвим сексом.

6. Зворотний ковбой

Ідеально підходить для низького гамака. У цій позиції твоя партнерка стоїть до тебе спиною, поставивши ноги на землю. Ти ж лежиш на спині та віддаєш можливість керувати процесом їй.



Якщо у твоїй оселі є гамак – випробуй його для сексу / Фото Unsplash

7. Обличчя до обличчя

Ідеально підходить для гамака того ж типу, що й попередній. Різниця полягає в тому, що обидва члени пари спираються ногами на землю та дивляться один на одного. Це найкращий спосіб відчути повну єдність з сексуальним партнером.

8. Хитка ложка

Незалежно від того, чи продовжуєте ви займатися сексом (вагінальним або анальним) або відпочиваєте після виконання усіх попередніх позицій, ложка – ідеальний варіант перед сном і відпочинком. Тож можете сміливо використати її для завершення романтичного побачення у гамаку.

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Візьми на озброєння ці секс-позиції, щоб відпочинок у гамаку став ще цікавішим. Головне – потурбуватися, щоб під час романтичних забав вас обох ніхто не побачив.