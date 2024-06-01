Какие преграды на этом пути, и как человеку удается их преодолеть? Рассказываем простыми словами.

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Где именно расположен космос

Где именно начинается космос?

Ученые определили определенную точку или, лучше сказать, условную линию начала космоса.

или, лучше сказать, условную линию начала космоса. Она называется линия Кармана и пролегает на высоте в 100 километров над Землей.

Насколько это высоко? Для понимания: обычный самолет поднимается только примерно на 10 километров.

Почему мы не можем попасть в космос на самолете

Есть много причин, почему мы не можем просто сесть на самолет и полететь в космос. Но главная из них такова: чем выше мы поднимаемся, тем меньше там воздуха (и меньше кислорода в воздухе).

Почему это важно? Потому что двигатели – благодаря которым самолет, собственно, летает – нуждаются в кислороде для работы.

Они работают турбинным методом – всасывают воздух спереди вентиляторами.

Далее смешивают этот воздух с реактивным топливом.

Смесь топлива и кислорода горит, нагревая воздух.

Далее же горячий воздух с очень значительной скоростью выбрасывается через турбину обратно.

И таким образом толкает самолет вперед.

Итак: самолет не доберется до космоса, потому что там нет (или слишком мало) кислорода. И это – главная преграда. Но в целом люди ее уже преодолели.



Человечество научилось попадать в космос благодаря изобретению ракетных двигателей / Фото unsplash

Ракеты и ракетные двигатели – вот что вывело людей в космос

Чтобы попасть в космос, нам нужны ракеты – и они у нас есть.

Разница между ракетными двигателями и реактивными двигателями самолетов – очень большая, хотя принцип тот же (выпуск из задней части очень горячего газа, который толкает ракету вперед).

Но ракетным двигателям кислород из воздуха не нужен. Они несут кислород с собой. Простое, согласись, но гениальное решение.

Да, мы немного проиграли: в ракете остается меньше места для других грузов и пассажиров.

в ракете остается меньше места для других грузов и пассажиров. Но выиграли куда больше: ракеты могут долетать до космоса и работать в космосе.

Что ж, дальше ждем других гениальных решений от ученых – чтобы мы наконец смогли отправиться к далеким звездам!