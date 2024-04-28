Нам нарешті нормально пояснили, чому ми стогнемо під час оргазму

А чи задумувався ти над тим, чому ми стогнемо під час оргазму? Якщо так, то науковці вирішили позбавити тебе мук і розповісти, чому ж це відбувається.

Щоб з'ясувати, чому люди стогнуть під час оргазму, група дослідників взяла на себе завдання прослухати близько 30 годин аудіозаписів людей, які досягають оргазму та насолоджуються своїм тілом, у більш ніж двох тисячах різних сексуальних контактів, які були вивчені на відео, щоб зробити кілька висновків щодо цього складного, але цікавого питання. Це було завдання, яке, ймовірно, породило цікаву, так би мовити, робочу атмосферу.

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Дослідження опублікували в науковому журналі Evolution and Human Behavior під назвою "Чому люди видають звуки в ліжку?". В його основі лежить питання, чому люди стогнуть під час оргазму. Наука і раніше шукала ключі до спокушання у різних видів, але цього разу в центрі уваги – сам оргазм, момент свободи та фізичного зв'язку, в якому звуки можуть представляти різні повідомлення. Ось до яких висновків вдалося дійти.

Перші висновки дослідження

Згідно з дослідженням, деякі висновки, які можна зробити з вивчення того, чому люди стогнуть під час оргазму, такі:

Людські вокалізації – це вираження, пов'язане із задоволенням. Як правило, вони виникають щиро і спонтанно, щоб виразити себе.

Як правило, вони виникають щиро і спонтанно, щоб виразити себе. Чоловіки вокалізують так само як і жінки, в моменти інтенсивного задоволення, включаючи оргазм. Але в інших контекстах жінки, як правило, більш експресивні. Тобто, жінки, як правило, видають стогони ще до оргазму, а чоловіки, як правило, роблять це лише приблизно в цей час.

в моменти інтенсивного задоволення, включаючи оргазм. Але в інших контекстах жінки, як правило, більш експресивні. Тобто, жінки, як правило, видають стогони ще до оргазму, а чоловіки, як правило, роблять це лише приблизно в цей час. Лише прислухаючись до звуку, можна визначити, коли людина відчуває оргазм.

На слух оргазм можна розпізнати, тому що стогін довший, голосніший і вищий, ніж інші звуки в ліжку.

тому що стогін довший, голосніший і вищий, ніж інші звуки в ліжку. Деякі жінки використовують стогін як інструмент, щоб задовольнити, спрямувати та маніпулювати своїми сексуальними партнерами.

щоб задовольнити, спрямувати та маніпулювати своїми сексуальними партнерами. У момент оргазму діалог (зі словами) майже відсутній.

Вокалізація задоволення включає як контрольовані та раціоналізовані стогони, так і більш спонтанні стогони, обидва з яких інтерпретуються як сигнали задоволення, які допомагають направляти іншого і пояснюють, чи отримує він задоволення.

так і більш спонтанні стогони, обидва з яких інтерпретуються як сигнали задоволення, які допомагають направляти іншого і пояснюють, чи отримує він задоволення. На відміну від того, що спостерігається в порнографії, вокалізація і звуки в реальності є м'якими, навіть при досягненні оргазму. Насправді слухачі сприймають занадто сильний крик як фальшивий і вважають, що людина симулює або перебільшує задоволення: чим гучніший звук, тим більше фальші. Це було характерно як для чоловіків, так і для жінок.

навіть при досягненні оргазму. Насправді слухачі сприймають занадто сильний крик як фальшивий і вважають, що людина симулює або перебільшує задоволення: чим гучніший звук, тим більше фальші. Це було характерно як для чоловіків, так і для жінок. Нейрофізіологічні механізми, залучені в оргазмі, можуть бути однаковими у людей і приматів.



Під час оргазму діалог практично відсутній / Фото freepik

Чому люди стогнуть під час оргазму?

Причини можуть бути різноманітними, і слід враховувати, що дослідження проводилися на відеозаписах, деякі з них – реального сексу, а інші – порнографії, що може змінити або спотворити результати, оскільки ми знаємо, що присутність камери під час такого інтимного моменту, як секс, може змінити зустріч, особливо в порнографії, де це, по суті, є формою перформансу. Однак саме на це вказують деякі спостережувані поведінкові моделі, які пояснюють, чому люди стогнуть під час оргазму:

Біомеханіка: природно, ми видаємо звуки, коли виконуємо фізичну активність, або від руху тіла під час сексу, доповненого м'язовими скороченнями. Наприклад, під час оргазму, або під час еякуляції у чоловіків, але тіло видає звуки разом з рухом. Доказом цього є те, що багато людей також виражають себе за допомогою звуків, таких як стогони, коли підіймають вагу або інтенсивно бігають.

природно, ми видаємо звуки, коли виконуємо фізичну активність, або від руху тіла під час сексу, доповненого м'язовими скороченнями. Наприклад, під час оргазму, або під час еякуляції у чоловіків, але тіло видає звуки разом з рухом. Доказом цього є те, що багато людей також виражають себе за допомогою звуків, таких як стогони, коли підіймають вагу або інтенсивно бігають. Невербальна комунікація: хоча точна мотивація ще не відома, існують поведінкові моделі, які вказують на те, що стогін виконує функцію невербальної комунікації, зокрема, спрямованої на те, щоб показати іншій людині задоволення, яке вона відчуває, і навіть спрямувати її до моменту, коли зустріч буде найприємнішою.

хоча точна мотивація ще не відома, існують поведінкові моделі, які вказують на те, що стогін виконує функцію невербальної комунікації, зокрема, спрямованої на те, щоб показати іншій людині задоволення, яке вона відчуває, і навіть спрямувати її до моменту, коли зустріч буде найприємнішою. Еволюційна функція: наш мозок еволюціонував, щоб робити речі, коли ми збуджені, в тому числі стогнати і вокалізувати. Ось чому ми робимо це і в інших ситуаціях, наприклад, коли їмо улюблену страву, коли відчуваємо біль, коли плачемо або коли відчуваємо задоволення від масажу, і це лише кілька прикладів.



Стогін під час оргазму – елемент невербальної комунікації / Фото yanalya

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Стогін і справді є невіддільною складовою оргазму. І так, він дійсно може викрити, чи досягаєш ти піку під час сексу, чи вдаєш. Тож, ми бажаємо тобі лише справжніх оргазмів і приємних звуків, які підтверджують, що вам обом було класно у моменті!

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