Нам наконец-то нормально объяснили, почему мы стонем во время оргазма

Задумывался ли ты над тем, почему мы стонем во время оргазма? Если да, то ученые решили лишить тебя мучений и рассказать, почему же это происходит.

Чтобы выяснить, почему люди стонут во время оргазма, группа исследователей взяла на себя задачу прослушать около 30 часов аудиозаписей людей, которые достигают оргазма и наслаждаются своим телом, в более чем двух тысячах разных сексуальных контактов, которые были изучены на видео, чтобы сделать несколько выводов по этому сложному, но интересного вопроса. Это была задача, какая, вероятно, породила интересную, так сказать, рабочую атмосферу.

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Исследования опубликовали в научном журнале Evolution and Human Behavior под названием "Почему люди издают звуки в постели?" В его основе лежит вопрос, почему люди стонут во время оргазма. Наука по-прежнему искала ключи к искушению у разных видов, но на этот раз в центре внимания – сам оргазм, момент свободы и физической связи, в котором звуки могут представлять разные сообщения. Вот к каким выводам удалось прийти.

Первые выводы исследования

Согласно исследованию, некоторые выводы, которые можно сделать для изучения того, почему люди стонут во время оргазма, такие:

Человеческие вокализации – это выражение, связано с удовольствием. Как правило, они возникают искренне и спонтанно, чтобы выразить себя.

Как правило, они возникают искренне и спонтанно, чтобы выразить себя. Мужчины вокализуют так же как и женщины, в моменты интенсивного удовольствия, включая оргазм. Но в других контекстах женщины, как правило, более экспрессивны. То есть, женщины, как правило, выдают стоны еще до оргазма, а мужчины, как правило, делают это только примерно в это время.

в моменты интенсивного удовольствия, включая оргазм. Но в других контекстах женщины, как правило, более экспрессивны. То есть, женщины, как правило, выдают стоны еще до оргазма, а мужчины, как правило, делают это только примерно в это время. Только прислушиваясь к звуку, можно определить, когда человек испытывает оргазм.

На слух оргазм можно распознать, потому что стон длиннее, громче и выше, чем другие звуки в постели.

потому что стон длиннее, громче и выше, чем другие звуки в постели. Некоторые женщины используют стон как инструмент, чтобы удовлетворить, направить и манипулировать своими сексуальными партнерами.

чтобы удовлетворить, направить и манипулировать своими сексуальными партнерами. В момент оргазма диалог (со словами) почти отсутствует.

Вокализация удовольствия включает как контролируемые и рационализированные стоны, так и более спонтанные стоны, оба из которых интерпретируются как сигналы удовольствия, которые помогают направлять другого и объясняют, получает ли он удовольствие.

так и более спонтанные стоны, оба из которых интерпретируются как сигналы удовольствия, которые помогают направлять другого и объясняют, получает ли он удовольствие. В отличие от того, что наблюдается в порнографии, вокализация и звуки в реальности мягкие, даже при достижении оргазма. На самом деле слушатели воспринимают слишком сильный крик как ложный и считают, что человек симулирует или преувеличивает удовольствие: чем громче звук, тем более фальши. Это было характерно как для мужчин, так и для женщин.

даже при достижении оргазма. На самом деле слушатели воспринимают слишком сильный крик как ложный и считают, что человек симулирует или преувеличивает удовольствие: чем громче звук, тем более фальши. Это было характерно как для мужчин, так и для женщин. Нейрофизиологические механизмы, вовлечены в оргазме, могут быть одинаковыми у людей и приматов.



Во время оргазма диалог практически отсутствует / Фото freepik

Почему люди стонут во время оргазма?

Причины могут быть разнообразными, и следует учитывать, что исследования проводились на видеозаписях, некоторые из них – реального секса, а другие – порнографии, что может изменить или исказить результаты, поскольку мы знаем, что присутствие камеры во время такого интимного момента, как секс, может изменить встречу, особенно в порнографии, где это, по сути, является формой перформанса. Однако именно на это указывают некоторые наблюдаемые поведенческие модели, которые объясняют, почему люди стонут во время оргазма:

Биомеханика: естественно, мы издаем звуки, когда выполняем физическую активность, или от движения тела во время секса, дополненного мышечными сокращениями. К примеру, во время оргазма, или во время эякуляции у мужчин, но тело издает звуки вместе с движением. Доказательством тому, что многие люди также выражают себя с помощью звуков, таких как стоны, когда поднимают вес или интенсивно бегают.

естественно, мы издаем звуки, когда выполняем физическую активность, или от движения тела во время секса, дополненного мышечными сокращениями. К примеру, во время оргазма, или во время эякуляции у мужчин, но тело издает звуки вместе с движением. Доказательством тому, что многие люди также выражают себя с помощью звуков, таких как стоны, когда поднимают вес или интенсивно бегают. Невербальная коммуникация: хотя точная мотивация еще не известна, существуют поведенческие модели, которые указывают на то, что стон выполняет функцию невербальной коммуникации, в частности, направленной на то, чтобы показать другому человеку удовольствие, какое она чувствует, и даже направить ее к моменту, когда встреча будет самой приятной.

хотя точная мотивация еще не известна, существуют поведенческие модели, которые указывают на то, что стон выполняет функцию невербальной коммуникации, в частности, направленной на то, чтобы показать другому человеку удовольствие, какое она чувствует, и даже направить ее к моменту, когда встреча будет самой приятной. Эволюционная функция: наш мозг эволюционировал, чтобы делать вещи, когда мы возбуждены, в том числе стонать и вокализовать. Вот почему мы делаем это и в других ситуациях, к примеру, когда едим любимое блюдо, когда чувствуем боль, когда плачем или когда испытываем удовольствие от массажа, и это всего несколько примеров.



Стоны во время оргазма – элемент невербальной коммуникации / Фото yanalya

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Стоны действительно являются неотъемлемой составляющей оргазма. И да, он действительно может разоблачить, достигаешь ли ты пика во время секса, или притворяешься. Так что, мы желаем тебе только настоящих оргазмов и приятных звуков, которые подтверждают, что вам обоим было классно в данный момент!

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