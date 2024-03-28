Попробуем спросить у финнов, ведь в 2024 году Финляндию в очередной раз выбрали самой счастливой страной мира. Ее жители, конечно, не живут в эйфории без стрессов и не прыгают от радости 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но они довольны жизнью – что, в принципе, и означает состояние счастья.

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А связано оно с их образом жизни и определенными привычками, которые позволяют финнам жить хорошо и чувствовать себя хорошо, даже когда они сталкиваются с трудностями.

Какие же ключи к счастью у самой счастливой страны мира

Наслаждаться простым. По данным Visit Finland, важной чертой финнов является то, что они умеют радоваться мелочам. Это например хороший закат, вкусная еда или интересный разговор с друзьями. Это формирует позитивное мышление и умение находить хорошее в каждом дне – без ожиданий чего-то величественного.

По данным Visit Finland, важной чертой финнов является то, что они умеют радоваться мелочам. Это например хороший закат, вкусная еда или интересный разговор с друзьями. Это формирует позитивное мышление и умение находить хорошее в каждом дне – без ожиданий чего-то величественного. Время на природе. Многие исследования подтвердили, что пребывание на природе имеет много преимуществ – помогает улучшить настроение, восстанавливать энергию и тому подобное. И финны пользуются этим, ведь у них есть под рукой парки, острова и леса, они приобщаются к активному отдыху, кемпингу, прогулкам на велосипеде и пешком.

Жители Финляндии, конечно, не живут в эйфории, но все же они довольны / Фото fxquadro@freepik