Попробуем спросить у финнов, ведь в 2024 году Финляндию в очередной раз выбрали самой счастливой страной мира. Ее жители, конечно, не живут в эйфории без стрессов и не прыгают от радости 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но они довольны жизнью – что, в принципе, и означает состояние счастья.
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А связано оно с их образом жизни и определенными привычками, которые позволяют финнам жить хорошо и чувствовать себя хорошо, даже когда они сталкиваются с трудностями.
Какие же ключи к счастью у самой счастливой страны мира
- Наслаждаться простым. По данным Visit Finland, важной чертой финнов является то, что они умеют радоваться мелочам. Это например хороший закат, вкусная еда или интересный разговор с друзьями. Это формирует позитивное мышление и умение находить хорошее в каждом дне – без ожиданий чего-то величественного.
- Время на природе. Многие исследования подтвердили, что пребывание на природе имеет много преимуществ – помогает улучшить настроение, восстанавливать энергию и тому подобное. И финны пользуются этим, ведь у них есть под рукой парки, острова и леса, они приобщаются к активному отдыху, кемпингу, прогулкам на велосипеде и пешком.
Жители Финляндии, конечно, не живут в эйфории, но все же они довольны / Фото fxquadro@freepik
- Социализация. Финны имеют репутацию замкнутых людей, но на самом деле это не так – они теплые и доброжелательные, любят общаться. Наличие друзей, хороших отношений и активная социальная жизнь (что не означает вечеринки каждый день, а проведение времени с другими людьми) являются ключевыми элементами счастья.
- Активность. Финны остаются активными благодаря тому, что рядом с городами есть много природных зон, они также много ходят пешком и ежедневно делают физические упражнения, которые, как известно, высвобождают эндорфины. Это не только поддерживает их здоровье, но и помогает защитить психическое состояние и общее благополучие.
- Знать, когда хватает. Об этом пишет New York Times: финны испытывают удовольствие от устойчивой жизни и воспринимают финансовый успех как способность определять и удовлетворять базовые потребности. Другими словами, когда ты знаешь, что тебе хватает, ты счастлив. И это не о конформизме или малых усилиях, а об умении определить, когда ты имеешь то, в чем нуждаешься и чего действительно хочешь. И когда ты не зацикливаешься на мысли, что всегда надо иметь больше.