Зокрема тому, що у кожного з нас є своє минуле та кілька скелетів у шафі. Але це не означає, що коли ти почав зустрічатися з новою дівчиною, необхідно відразу ж усі їх знайти. Іноді варто залишити їх там, де вони є.

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Натомість звичка копатися у минулому своєї нової дівчини може негативно вплинути на ваші стосунки. Це може не лише тривожити як тебе, так і нову кохану. Це ще й похитне довіру між вами. Чи це те, чого б ти хотів зараз? Якщо досі вагаєшся, то ми назвемо кілька вагомих причин.

1. Виникнуть проблеми з довірою

Копання у минулому може завдати шкоди фундаменту довіри. Якщо твоя партнерка ділиться з тобою особистою інформацією, а ти використовуєш її проти неї або згадуєш у суперечках, це може зашкодити довірі у ваших стосунках.

2. Провокує невпевненість та ревнощі

Знання про минулі стосунки чи досвід твоєї партнерки може призвести до ревнощів або невпевненості. Навіть у тих випадках, коли її колишні не мають жодного стосунку та ніяк не підтримують з нею контакту.

Дехто починає себе порівнювати з колишніми своєї дівчини. Це дещо токсична поведінка. Ба більше, ти можеш починати покладати на себе нереалістичні очікування. Чи це те, що ти хочеш?



Це може стати причиною невпевненості / Фото DCStudio

3. Виникає непотрібна напруга

Згадування минулого твоєї партнерки може призвести до напруження у стосунках, особливо якщо це делікатна тема або якщо ти не згодний з її вибором. Можуть виникнути незначні сварки. І напруга між вами може лише зростати, якщо щось піде не так.

Так, твоя партнерка могла припуститися помилок або мати негативний досвід у минулому. І вона може і має право не згадувати про нього. Натомість згадки можуть викликати образи чи навіть обурення.

4. Поважай її права

А ще слід розуміти, що вона може не захотіти ділитися з тобою певними аспектами свого минулого. Тож важливо поважати її приватність й особисті кордони.

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Іноді не варто копирсатися у минулому своєї нової дівчини. Краще створити для неї такі умови, щоб вона сама охоче розповідала про те, чим вона жила. Не тисни на неї, поважай її кордони та пам'ятай, що зараз ви будуєте спільне майбутнє. То чи варто зациклюватися на минулому?