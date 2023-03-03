Men 24 спільно з Nemiroff продовжує прокачувати твої скіли. До твоєї уваги 10 золотих правил приготування ідеальних коктейлів у домашніх умовах для новачків. Візьми їх на озброєння, якщо хочеш вражати своїх друзів під час крутих посиденьок вечорами.

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Золоті правила бартендерів

Зауважимо, що вони здебільшого будуть корисними для новачків. Але враховуючи той факт, що ми постійно вчимося, то закликаємо кинути оком на них і тих, хто вже знайомий з культурою споживання та готування саме коктейлів.

1. Почни з класики. Так, не потрібно винаходити велосипед. Спочатку варто опанувати класичні та прості рецепти. Навчися поєднувати алкоголь та інші базові компоненти.

2. Алкоголь – найважливіший компонент. Як правило, коктейлі складаються з 50 мілілітрів базового алкоголю та інших інгредієнтів. Вони його доповнюють, надають певних ноток і ароматів. Але все одно серцевиною напою залишається саме алкоголь.

3. Лід – другий важливий компонент. Так, тому потурбуйся про те, щоб у морозильнику завжди був лід. Він необхідний або як для подачі самого коктейлю, або під час його приготування.

Просте правило: лід завжди має бути вище лінії алкоголю як у шейкері, так і у склянці.



Лід має бути вище лінії алкоголю / Фото azerbaijan_stock

4. Обирай натуральні компоненти. Найкраще, щоб до коктейлю входили натуральні компоненти. Не полінуйся витиснути свіжий сік або зробити сироп самостійно. По-перше, це цікаво. По-друге, значно смачніше.

5. Будь простим. Не потрібно перевантажувати свій бар купою алкоголю. Придбай базовий, на основі якого ти зможеш готувати цікаві коктейлі. А з часом можеш поповнювати його певною екзотикою. Наприклад, для початку варто взяти горілку, джин, ром. Це алкоголь з високою міцністю, який може бути серцевиною твого майбутнього напою.

6. Коктейль повинен бути збалансованим. Прагни до гармонійного поєднання смаків, щоб не домінували ані солодкість, ані кислинка, ані гіркота. Пробуй і виводь для себе ідеальну формулу, щоб коктейль приносив лише задоволення під час кожного ковтка.

7. Коктейль має бути красивим. Так, ми любимо очима. Тож варто потурбуватися також про презентацію. Іноді листочок базиліка або цедра лимона можуть зробити смачний напій ще й, до біса, красивим.



Потурбуйся про естетику в бокалі / Фото stockking

8. Збовтувати варто коктейлі з фруктовим соком. Є коктейлі, які потрібно лише розмішати. Це дозволить подарувати напою гладку текстуру. Якщо ж ми говоримо про напої з соком, то у цьому випадку все ж краще віддати перевагу струшуванню. Це дозволить напою збагатитися як ароматами, так і смаками.

9. Пам'ятай про якість. Цьому варто приділяти увагу. Тож будь прискіпливим під час вибору як алкоголю, так і того, чим ти його підкреслюватимеш. Але є одне "але"...

10. Не будь настільки прискіпливим. Ти ж новачок. То можеш собі дозволити робити те, від чого бартендери бралися б за голову. Якщо схибиш з пропорціями – не буда. Але намагайся таки наближатися до ідеалу. Це дозволить тобі отримувати задоволення від того, що винайшли бармени та вклали у це свою душу.

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Твори і витворяй. Експериментуй. Пробуй щось нове, але не забувай про класику. Стати барменом на власній кухні – не лише не страшно, а ще й дуже цікаво. Гарантуємо, тобі сподобається.