Чому пари з часом перестають займатися сексом: 5 вагомих причин

На жаль, потрібно розуміти, що щоденно сексом пари займаються лише на початку стосунків. З часом пристрасть згасає, а інтимне життя стає рідкістю, і ось чому.

Секс – приємне заняття, яке приносить задоволення. Але практика свідчить про те, що з часом у кожної пари його стає все менше. І на це, як виявилося, впливають безліч факторів. Найпоширенішими ми пройдемося далі.

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1. Нудьга у стосунках

Рутина завжди призводить до нудьги через деякий час. Особливо це актуально, коли секс з часом стає одноманітним і нецікавим. На щастя, тут можна все виправити. З допомогою цих порад можна додати трохи вогнику у ваше інтимне життя.

Ваші стосунки не повинна заполонити рутина та нудьга. Найпростіше, що ви можете зробити, – експериментувати з секс-позами або ж локаціями.



Романтичні побачення дозволять уникнути нудьги у стосунках / Фото Priscilla Du Preez

2. Погана гігієна партнера

Якщо у когось з партнерів погана гігієна, друга половинка з часом можна відчувати огиду. Варто запам'ятати раз і назавжди, що з роками у стосунках важливо доглядати за собою. Якщо тобі лінь приймати душ або чистити зуби, то не дивуйся, що вона матиме менше бажання займатися з тобою сексом.

Готуйся завжди так, ніби у тебе на носі перше побачення. Ти ж не хочеш скласти погане враження про себе?

3. Конфлікт ідеологій

Зв'язок із сексом тут полягає в тому, що якщо у вас надто часто виникають конфлікти, то це зрештою впливає на інтимне життя. Напруга між партнерами лише у фільмах постійно закінчується сексом. У реальному житті інтимом ніхто не хоче зайнятися. Навіть у вічі один одному дивитися немає сил.

Якщо є можливість уникати конфліктів – скористайтеся нею. Довіра та повага значно сексуальніші, ніж бурхливі скандали.

4. Незадоволеність власним тілом

Коли хтось з вас незадоволений своїм тілом, то бажання зайнятися сексом теж вивітрюється. А все тому, що комплекси буквально відштовхують. І найгірше те, що це може негативно вплинути на другу половинку, яка шукає причину у собі.

Потрібно працювати над своїми комплексами, щоб не ставити хрест на інтимному житті.



Комплекси можуть зробити секс рідкістю у вашій спальні / Фото Ursula Gamez

5. Виснаження

Якщо ти щодня переживаєш стрес, то не варто дивуватися, що сексом займатися ти вже не хочеш. Постійна втома й емоційне напруження стають причиною апатії. Ускладнюється усе у тих парах, у яких є діти, а також не розділені обов'язки.

Запам'ятай, якщо на ній висять усі побутову питання, то сексом вона точно не захоче займатися.

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Робота над стосунками та собою надзвичайно важлива. Це дозволить не лише підтримувати вогник пристрасті, а й робити все можливе для того, щоб секс не зникав з вашої спальні!