Візьми на озброєння одну з цих 7 ідей рольових ігор. Вони однозначно додадуть імпульс вашому сексуальному життю. Ба більше, вони дозволять отримати ще більше задоволення від процесу, який люблять мільйони людей по всьому світу.

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7 крутих варіантів рольових ігор

1. Фітнес-інструктор

Кого хвилює, наскільки ви гнучкі! У цьому сценарії рольової гри потрібно, щоб твоя партнерка виступала у ролі учениці, а ти – інструктора. Проведи їй справжній урок. Покажи, як потрібно розтягуватися або ж виконувати інші вправи. Гарантуємо, спортивне трико не лише збуджуватиме, а й дозволить насолодитися її розкішними вигинами.

Порада: візьми на озброєння позицію собака мордою вниз.



Можеш спробувати себе у ролі її персонального тренера / Фото CATHY PHAM

2. Королівська гра

Можна слідкувати за королівською родиною, а можна стати її частиною. Бодай у сексі. Для цього ти можеш перевтілитися у покірного слугу, який закоханий у свою королеву. Дозволь їй цілком і повністю керувати тобою. Нехай вона відчує домінування.

Порада: у цьому випадку варто спробувати секс у позиції вершниці.

3. Масажист

Кожен із нас знає, що хороший масаж дозволяє розслабитися після важкого робочого дня. А чом би не зробити його частиною сексуальної гри? Стань персональним масажистом своєї коханої. Запали ароматичні свічки, використай олії для масажу. Створи атмосферу, яка дозволить їй розслабитися не лише емоційно, а й фізично.

Порада: варто спробувати секс у позиції "Ложки", коли ти будеш зверху на ній.

4. Бос і підлегла

Якщо ти давно мріяв про підвищення, але щось з цим не складається – не біда. Ти можеш спробувати стати справжнім босом бодай у своєму помешканні. Ця рольова гра ідеально підходить для ранку, коли ви нікуди не поспішаєте. Нехай вона принесе тобі в кабінет каву. Відразу ж на робочому столі можна зайнятися сексом.

Порада: потурбуйся про те, щоб на столі було мінімум зайвих речей, які можуть відволікати від сексу.



Стань її босом на один день / Фото bruce mars

5. Таємничий незнайомець

Можна зіграти у незнайомців. Для цього, наприклад, можете зімітувати знайомство десь у барі або на автобусній зупинці. Домовтеся про те, щоб людям навколо здавалося, що ви дійсно не знайомі один з одним. Фліртуй з нею, спробуй зацікавити її. Усе це дозволить розпалити вогник пристрасті між вами.

Порада: дай волю сексуальним фантазіям і поводься так, наче від цього знайомства залежатиме ваше спільне майбутнє.

6. Коли ви не одні вдома

Ця рольова гра – справжній виклик. Ваша задача – зробити усе можливе для того, щоб ніхто у будинку не почув, чим ви займаєтеся. Можна, до слова, закритися у гардеробній. Усе для того, щоб ніхто з рідних раптово не побачив, чим ви займаєтеся.

Порада: віддайте перевагу ніжному та романтичному сексу. У цьому випадку вищі шанси, що вас не почують рідні.

7. Художник і натурниця

Якщо вас тягне до мистецтва, то можна спробувати цю рольову гру. Нехай вона буде твоєю оголеною натурницею. Відчуй себе Джеком з "Титаніка", малюючи свою кохану. Це не лише дозволить вам по-новому відкрити один одного. Це ще й позитивно вплине на вогник пристрасті між вами.

Порада: їй не обов'язково бути повністю голою. Достатньо мереживної білизни та халатика, які ще більше розпалюватимуть твою уяву.

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Спробуй наступного разу втілити в життя одну з цих рольових ігор. Гарантуємо, з їхньою допомогою ваше сексуальне життя стане яскравішим і різноманітнішим. Гайда рятуватися від рутини, проявляючи креативність та експериментуючи.