Почему пары со временем перестают заниматься сексом: 5 веских причин

К сожалению, нужно понимать, что ежедневно сексом пары занимаются только в начале отношений. Со временем страсть угасает, а интимная жизнь становится редкостью, и вот почему.

Секс – приятное занятие, доставляющее удовольствие. Но практика свидетельствует, что со временем у каждой пары его становится меньше. И на это, как оказалось, влияют множество факторов. Самыми распространенными мы пройдемся дальше.

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1. Тоска в отношениях

Рутина всегда приводит к скуке через некоторое время. Особенно это актуально, когда секс со временем становится однообразным и неинтересным. К счастью, здесь можно все поправить. С помощью этих советов можно добавить немного огня в вашу интимную жизнь.

Ваши отношения не должны заполонить рутина и скука. Самое простое, что вы можете сделать, – экспериментировать с секс-позами или локациями.



Романтические свидания позволят избежать скуки в отношениях / Фото Priscilla Du Preez

2. Плохая гигиена партнера

Если у кого-то из партнеров плохая гигиена, вторая половинка со временем можно испытывать отвращение. Следует запомнить раз и навсегда, что с годами в отношениях важно ухаживать за собой. Если тебе лень принимать душ или чистить зубы, то не удивляйся, что у нее будет меньше желания заниматься с тобой сексом.

Готовься всегда так, словно у тебя на носу первое свидание. Ты ведь не хочешь составить плохое впечатление о себе?

3. Конфликт идеологий

Связь с сексом здесь заключается в том, что если у вас слишком часто возникают конфликты, это в конечном счете влияет на интимную жизнь. Напряжение между партнерами только в фильмах постоянно заканчивается сексом. В реальной жизни интимом никто не желает заняться. Даже в глаза друг другу смотреть нет сил.

Если есть возможность избегать конфликтов – воспользуйтесь ею. Доверие и уважение гораздо сексуальнее, чем бурные скандалы.

4. Недовольство собственным телом

Когда кто-то из вас недоволен своим телом, то желание заняться сексом тоже выветривается. А все потому, что комплексы буквально отталкивают. И хуже всего то, что это может отрицательно повлиять на вторую половинку, которая ищет причину в себе.

Нужно работать над своими комплексами, чтобы не ставить крест в интимной жизни.



Комплексы могут сделать секс редкостью в вашей спальне / Фото Ursula Gamez

5. Истощение

Если ты ежедневно переживаешь стресс, то не стоит удивляться, что заниматься сексом ты уже не хочешь. Постоянная усталость и эмоциональное напряжение становятся причиной апатии. Усложняется все в парах, у которых есть дети, а также не разделенные обязанности.

Запомни, если на ней висят все бытовые вопросы, то сексом она точно не захочет заниматься.

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Работа над отношениями и собой чрезвычайно важна. Это позволит не только поддерживать огонек страсти, но и делать все возможное для того, чтобы секс не исчезал из вашей спальни!