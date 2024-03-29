Чому навіть після дуже хорошого масажу може виникати біль та як з цим впоратися

Ти дивуєшся, чому відчуваєте біль після масажу, якщо він повинен розслабляти і приносити користь твоїм м'язам? Ми розповімо тобі, чому так відбувається.

Іноді ти йдеш до масажного кабінету, а коли виходиш звідти або на наступний день відчуваєш набагато сильніший біль, ніж той, з яким прийшов. Замість того, щоб розслабитися, ти іноді відчуваєш себе так, ніби тебе переїхав трактор або ти змагався в тріатлоні.

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Це не означає, що тобі було боляче або що масажист не є експертом у своїй галузі (хоча, пам'ятай, що для тебе значно безпечніше звернутися до професіонала, щоб переконатися, що масаж зроблений правильно). Масаж допомагає зняти напругу з певної ділянки тіла, полегшити біль, розслабити м'язи та інші тканини, а також може мати ефект зняття стресу і заспокоєння розуму.

Чому після масажу може відчуватися біль

У Клівлендській клініці пояснюють, що після масажу ти можеш відчувати біль або м'язову напругу, що є цілком нормальним явищем, особливо якщо минув певний час після останнього масажу або якщо ти робиш його вперше. Теоретично, за словами одного з експертів клініки, дискомфорт може тривати від кількох годин до півтори доби. Тож не панікуй і розслабся; але тоді чому ти відчуваєш біль після масажу?



Відчувати біль після масажу – нормально / Фото freepik

Існує незліченна кількість видів масажу, і кожен з них має різні цілі: для зняття контрактур, редукційний, тайський, розслабляючий, лімфатичний, глибоко тканинний та інші. Біль зазвичай походить від того, наскільки ти чутливий в області, яка обробляється, або навіть типу напруги чи травми. Це нормально, коли при стимуляції незалучених м'язів після масажу виникає відтерміноване відчуття болю як фізична реакція на запалення, що вказує на те, що це є частиною процесу загоєння твого тіла. Тому в багатьох випадках біль буде йти рука об руку із запаленням ділянок, які потребують, так би мовити, цього зцілення.

Причини виникнення болю після масажу

Маніпуляції з м'язами: біль, дуже схожий на біль після фізичного навантаження, часто виникає через те, що мікрошрами у м'язових волокнах можуть бути розірвані.

біль, дуже схожий на біль після фізичного навантаження, часто виникає через те, що мікрошрами у м'язових волокнах можуть бути розірвані. Запальна реакція: маніпуляції з м'язами можуть викликати звичайну запальну реакцію, що призводить до болю.

маніпуляції з м'язами можуть викликати звичайну запальну реакцію, що призводить до болю. Зневоднення: якщо ти недостатньо зволожений, болючість після масажу може виникнути легше.

якщо ти недостатньо зволожений, болючість після масажу може виникнути легше. М'язова напруга або скутість: надмірна м'язова напруга або скутість, а також наявність вузлів або м'язових контрактур спричиняють біль під час масажу, і поки вони не розсмокчуться, біль може зникнути.

надмірна м'язова напруга або скутість, а також наявність вузлів або м'язових контрактур спричиняють біль під час масажу, і поки вони не розсмокчуться, біль може зникнути. Чутливість: больовий поріг у кожної людини різний, і тому ті, хто більш чутливий, навіть при найніжнішому і делікатному масажі можуть відчувати біль.

Як уникнути болю в м'язах після масажу?

Як ти вже зрозумів, багато способів уникнути болю після масажу пов'язані з причинами, через які він може з'явитися.

Наприклад, якщо ти не п'єш достатньо води впродовж дня, особливо до і після масажу, біль може бути сильнішим, ніж зазвичай. А з напоїв варто уникати алкогольних, солодких та кофеїновмісних напоїв.



Експерти рекомендують пити достатньо води перед масажем / Фото freepik

Якщо твоє тіло надто напружене, ти можеш розслабити його до або після масажу, виконуючи м'які вправи на розтяжку, особливо в тих ділянках, де є більша скутість, щоб зняти напругу, покращити гнучкість і навіть кровообіг.

Теплотерапія, ванна або занурення в теплу воду можуть принести полегшення, ще більше розслабити м'язи і полегшити початковий дискомфорт або неприємні відчуття. Можна додати солі Епсома або навіть солі магнію, які сприяють розслабленню м'язів.

Якщо ти помітив сильний набряк, може допомогти терапія холодом або льодом, а також запобігти онімінню в цій ділянці. А якщо тобі дуже-дуже боляче, постарайся відпочити, щоб твоє тіло могло відновитися більш оптимально. На додаток до вищесказаного, розглянь можливість використання знеболювальних препаратів тільки в разі крайньої потреби і відновлюй фізичну активність з легкої руки, а потім поступово збільшуй інтенсивність.

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Альтернативними методами, які також можуть бути корисними і позитивними для лікування болю, є ефірні олії, місцеві засоби, такі як мазі або креми, або навіть пиття трав'яних чаїв, які допоможуть зменшити біль і запалення.

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