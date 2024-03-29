Почему даже после очень хорошего массажа может возникать боль и как с этим справиться

Ты удивляешься, почему чувствуете боль после массажа, если он должен расслаблять и приносить пользу твоим мышцам? Мы расскажем тебе, почему так происходит.

Иногда ты идешь в массажный кабинет, а когда выходишь оттуда или на следующий день чувствуешь гораздо более сильную боль, чем та, с которой пришел. Вместо того, чтобы расслабиться, ты иногда чувствуешь себя так, будто тебя переехал трактор или ты соревновался в триатлоне.

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Это не значит, что тебе было больно или что массажист не является экспертом в своей области (хотя, помни, что для тебя значительно безопаснее обратиться к профессионалу, чтобы убедиться, что массаж сделан правильно). Массаж помогает снять напряжение с определенного участка тела, облегчить боль, расслабить мышцы и другие ткани, а также может иметь эффект снятия стресса и успокоения ума.

Почему после массажа может ощущаться боль

В Кливлендской клинике объясняют, что после массажа ты можешь чувствовать боль или мышечное напряжение, что является вполне нормальным явлением, особенно если прошло определенное время после последнего массажа или если ты делаешь его впервые. Теоретически, по словам одного из экспертов клиники, дискомфорт может длиться от нескольких часов до полутора суток. Поэтому не паникуй и расслабься; но тогда почему ты чувствуешь боль после массажа?



Чувствовать боль после массажа – нормально / Фото freepik

Существует бесчисленное количество видов массажа, и каждый из них имеет разные цели: для снятия контрактур, редукционный, тайский, расслабляющий, лимфатический, глубоко тканевый и другие. Боль обычно происходит от того, насколько ты чувствителен в области, которая обрабатывается, или даже типа напряжения или травмы. Это нормально, когда при стимуляции незадействованных мышц после массажа возникает отсроченное ощущение боли как физическая реакция на воспаление, что указывает на то, что это является частью процесса заживления твоего тела. Поэтому во многих случаях боль будет идти рука об руку с воспалением участков, которые нуждаются, так сказать, этого исцеления.

Причины возникновения боли после массажа

Манипуляции с мышцами: боль, очень похожа на боль после физической нагрузки, часто возникает из-за того, что микрошрамы в мышечных волокнах могут быть разорваны.

боль, очень похожа на боль после физической нагрузки, часто возникает из-за того, что микрошрамы в мышечных волокнах могут быть разорваны. Воспалительная реакция: манипуляции с мышцами могут вызвать обычную воспалительную реакцию, что приводит к боли.

манипуляции с мышцами могут вызвать обычную воспалительную реакцию, что приводит к боли. Обезвоживание: если ты недостаточно увлажнен, болезненность после массажа может возникнуть легче.

если ты недостаточно увлажнен, болезненность после массажа может возникнуть легче. Мышечное напряжение или скованность: чрезмерное мышечное напряжение или скованность, а также наличие узлов или мышечных контрактур вызывают боль во время массажа, и пока они не рассосутся, боль может исчезнуть.

чрезмерное мышечное напряжение или скованность, а также наличие узлов или мышечных контрактур вызывают боль во время массажа, и пока они не рассосутся, боль может исчезнуть. Чувствительность: болевой порог у каждого человека разный, и поэтому те, кто более чувствителен, даже при самом нежном и деликатном массаже могут чувствовать боль.

Как избежать боли в мышцах после массажа?

Как ты уже понял, многие способы избежать боли после массажа связаны с причинами, из-за которых она может появиться.

Например, если ты не пьешь достаточно воды в течение дня, особенно до и после массажа, боль может быть сильнее, чем обычно. А из напитков стоит избегать алкогольных, сладких и кофеиносодержащих напитков.



Эксперты рекомендуют пить достаточно воды перед массажем / Фото freepik

Если твое тело слишком напряжено, ты можешь расслабить его до или после массажа, выполняя мягкие упражнения на растяжку, особенно в тех участках, где есть большая скованность, чтобы снять напряжение, улучшить гибкость и даже кровообращение.

Теплотерапия, ванна или погружение в теплую воду могут принести облегчение могут принести облегчение, еще больше расслабить мышцы и облегчить начальный дискомфорт или неприятные ощущения. Можно добавить соли Эпсома или даже соли магния, которые способствуют расслаблению мышц.

Если ты заметил сильный отек, может помочь терапия холодом или льдом, а также предотвратить онемение в этой области. А если тебе очень-очень больно, постарайся отдохнуть, чтобы твое тело могло восстановиться более оптимально. В дополнение к вышесказанному, рассмотри возможность использования обезболивающих препаратов только в случае крайней необходимости и возобновляй физическую активность с легкой руки, а затем постепенно увеличивай интенсивность.

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Альтернативными методами, которые также могут быть полезными и положительными для лечения боли, являются эфирные масла, местные средства, такие как мази или кремы, или даже питье травяных чаев, которые помогут уменьшить боль и воспаление.

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