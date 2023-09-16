Три помилки під час сну, через які у тебе можуть з'являтися прищі

Ти, безсумнівно, чув про різні продукти, способи догляду за шкірою та алергени, які можуть спричинити висипання та збільшення прищів на твоєму обличчі.

Але інколи, навіть якщо ти робиш усе правильно – харчуєтеся правильною їжею для здорової шкіри, дотримуєшся суворого та добре продуманого режиму догляду за шкірою, а також намагаєшся тримати речі якомога чистішими, щоб на твоїй шкірі не накопичувався пил, – є ще один несподіваний фактор, який може бути причиною багатьох твоїх висипань: те, як ти спиш.

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Правда в тому, що для деяких це може здатися досить заплутаним. Тобто як спосіб сну може спричинити таку проблему, як прищі ? Відповідь полягає в тому, що певні звички та пози сну насправді значно більше відповідають за збільшення жиру та шкірного сала на твоїй шкірі, а також викликають більше висипань, ніж ти собі уявляєш.

Нижче ми перерахували три речі, які ти можеш робити під час сну, які, найімовірніше, є причиною збільшення кількості прищів на твоєму обличчі.

1. Проблема в подушці

Помилка: недостатньо часто міняєш наволочку.

Під час сну твоє обличчя найбільше стикається з подушкою, і якщо вона брудна або ти недостатньо регулярно міняв та прав наволочку, це залишить на шкірі частинки, які забивають пори, спричиняючи лущення шкіри.

2. Позиція під час сну

Помилка: спати обличчям вниз.

Можливо, тобі цікаво, чому ця позиція робить тебе більш схильними до появи прищів на обличчі. Причина в тому, що коли ти спиш на животі, твоє обличчя значно більше стикається з наволочкою. Крім того, у такому положенні також тертя більше через рухи, які ти робиш під час сну.



Постарайся не спати обличчям у подушку / Фото gpointstudio

3. Вмивання перед сном

Помилка: спати, не вмивши належним чином обличчя.

Якщо ти зазвичай засинаєш, не видаливши з обличчя денний бруд, ти завдаєш своїй шкірі великої шкоди. Залишки штучних продуктів, пил, бруд і сторонні частинки, які ти не змив з обличчя перед сном, залишаються на твоєму обличчі протягом 7 – 8 годин, залишаючи гігантські висипання та прищі, щойно ти прокидаєшся.

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Звичайно ж, на появу прищів на обличчі може впливати ще ціла низка різних чинників. Твоя задача – виявити їх та усунути, щоб твоя шкіра сяяла здоров'ям.

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