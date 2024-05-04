Чому пиво смакує краще холодним: вчені виявили дивовижну причину

Науковці з'ясували, чому охолоджена пляшка пива смакує так добре. Вони кажуть, це пов'язано з тим, як алкоголь поводиться за різних температур.

У спеціально обладнаній лабораторії дослідники виміряли "контактний кут" серії розчинів, які містили різні концентрації етанолу (найпоширенішої форми алкоголю) у воді.

Дивися також Чи стали українці пити менше: цікава статистика ВООЗ про алкогольні вподобання 2023 року

Чому пиво смачніше, коли холодне

Ось так вони й змогли дістати уявлення про те, як молекули в суміші взаємодіють одна з одною. І виявилося, що:

За низьких концентрацій алкоголю етанол утворює більше пірамідальних структур навколо молекул води.

А коли концентрацію алкоголю збільшили, то етанол почав вибудовуватися ніби в ланцюжок.

На ці утворення також впливала температура. У п'ятивідсоткових розчинах етанолу (власне, як у пива) вчені виявили чітке збільшення ланцюгових структур, коли вони були охолоджені до 5 градусів за Цельсієм.

За кімнатної температури такого не спостерігали.

Наука пояснила, чому пиво смакує холодним / Фото freepik

"Саме тому ми п'ємо холодне пиво", – підсумували дослідники з Китайської академії наук. Результати дослідження опубліковані в журналі Matter.

висновок вчених пояснює, чому професійні дегустатори відчували сильніший смак етанолу в пиві після того, як воно побувало в холодильнику. Етанол, до слова, має гіркуватий та злегка солодкуватий смак, і відчувати його в пиві – це добре.

Вчені також запевняють, що їхні висновки може використати алкогольна промисловість – щоб досягти етанолоподібного смаку з мінімально можливою концентрацією алкоголю.

Фанфакт: Coors Brewing Company, яка виробляє популярне пиво Coors, розробила етикетку, що змінює колір і вказує, коли напій має оптимальну температуру для вживання (це близько 4 градусів).