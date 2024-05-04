Чому пиво смакує краще холодним: вчені виявили дивовижну причину
Джерело:Daily Mail
Науковці з'ясували, чому охолоджена пляшка пива смакує так добре. Вони кажуть, це пов'язано з тим, як алкоголь поводиться за різних температур.
У спеціально обладнаній лабораторії дослідники виміряли "контактний кут" серії розчинів, які містили різні концентрації етанолу (найпоширенішої форми алкоголю) у воді.
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Чому пиво смачніше, коли холодне
Ось так вони й змогли дістати уявлення про те, як молекули в суміші взаємодіють одна з одною. І виявилося, що:
- За низьких концентрацій алкоголю етанол утворює більше пірамідальних структур навколо молекул води.
- А коли концентрацію алкоголю збільшили, то етанол почав вибудовуватися ніби в ланцюжок.
На ці утворення також впливала температура. У п'ятивідсоткових розчинах етанолу (власне, як у пива) вчені виявили чітке збільшення ланцюгових структур, коли вони були охолоджені до 5 градусів за Цельсієм.
За кімнатної температури такого не спостерігали.
"Саме тому ми п'ємо холодне пиво", – підсумували дослідники з Китайської академії наук. Результати дослідження опубліковані в журналі Matter.Цікаво: висновок вчених пояснює, чому професійні дегустатори відчували сильніший смак етанолу в пиві після того, як воно побувало в холодильнику. Етанол, до слова, має гіркуватий та злегка солодкуватий смак, і відчувати його в пиві – це добре.
Вчені також запевняють, що їхні висновки може використати алкогольна промисловість – щоб досягти етанолоподібного смаку з мінімально можливою концентрацією алкоголю.
Фанфакт: Coors Brewing Company, яка виробляє популярне пиво Coors, розробила етикетку, що змінює колір і вказує, коли напій має оптимальну температуру для вживання (це близько 4 градусів).