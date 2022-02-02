Чому подарунки надзвичайно важливі у кожних стосунках

Уже на носі День Святого Валентина, тож важливо потурбуватися по подарунок коханій. Ми ж розповімо, чому у стосунках цей прояв уваги надзвичайно важливий.

До твоєї уваги 5 причин частіше робити подарунки у стосунках. Відразу ж обмовимося, що це не лише про якісь коштовні речі. Іноді достатньо незначних дрібниць, щоб показати свою прихильність та любов.

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1. Прояв емоцій

Слова любові та лестощів прекрасні у стосунках, але іноді важливо подарувати щось, що має певне значення для іншої людини. Якщо ти не можеш висловити свої почуття словами, то чому б не подарувати партнерці щось продумане й осмислене. Це дозволить їй почуватися особливою.

2. Прояв подяки

Якщо твоя партнерка не з тих, хто проситиме у тебе подарунок, то тут тобі потрібно проявляти ініціативу. Подаруй їй те, про що вона давно мріяла. Уважно слухай її, звертай увагу на натяки. Усе це дозволить тобі подякувати їй за те, що вона поруч.

Ба більше, вона відчує себе важливою для тебе, адже ти уважний до неї.



Нехай подарунок буде проявом подяки їй / Фото Icons8 Team

3. Для вибачення

Важливо розуміти, що подарунок може бути доречним, коли потрібно вибачитися. Іноді простих слів недостатньо. Тож потрібно буквально зірку з неба їй дістати. Або щось значно реальніше. Але відразу ж зауважимо, що це не має бути щось банальне.

4. Для святкування

Передовсім тобі потрібно пам'ятати три дати: її день народження, день народження її матері, а також день вашої річниці.

Усе решта важливе, але не настільки. Якщо ж ви святкуєте значну для вас дату, то обійтися без подарунка – справжній гріх. Вкотре нагадуємо про те, що це не повинне бути щось коштовне. Нехай це буде щось символічне. Наприклад, подаруй їй щось, що нагадуватиме про позитивні емоції, які ви пережили раніше.



Складно уявити собі свято без подарунка / Фото Jeremy Cai

5. Для відродження пристрасті

На жаль, з роками вогонь пристрасті між вами може гаснути. Тож не зайвими будуть подарунки інтимного характеру. Але це не означає, що потрібно її закидати вібраторами та костюмами покоївок і бортпровідниць. Краще віддати перевагу якимось парним пристосуванням, які дозволять пробувати щось нове та насолоджуватися один одним.

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Дарувати подарунки у стосунках надзвичайно важливо. Роби своїй коханій маленькі сюрпризи, які нагадуватимуть їй про те, що вона для тебе цінна. Гарантуємо, вона буде на сьомому небі від щастя!