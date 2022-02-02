К твоему вниманию 5 причин чаще делать подарки в отношениях. Сразу же оговоримся, что это не только какие-то ценные вещи. Иногда достаточно незначительных мелочей, чтобы показать свою привязанность и любовь.
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1. Проявление эмоций
Слова любви и лести прекрасны в отношениях, но иногда важно подарить то, что имеет определенное значение для другого человека. Если ты не можешь выразить свои чувства словами, то почему бы не подарить партнерше что-то продуманное и осмысленное. Это позволит ей чувствовать себя особенной.
2. Проявление благодарности
Если твоя партнерша не из тех, кто будет просить у тебя подарок, то тебе нужно проявлять инициативу. Подари ей то, о чем она давно мечтала. Внимательно слушай ее, обращай внимание на намеки. Все это позволит тебе поблагодарить ее за то, что она рядом.
- Более того, она почувствует себя важной для тебя, ведь ты внимателен к ней.
Пусть подарок будет проявлением благодарности ей / Фото Icons8 Team
3. Для прощения
Важно понимать, что подарок может быть уместен, когда нужно извиниться. Иногда простых слов недостаточно. Так что нужно буквально звезду с неба ей достать. Или что-то гораздо реальнее. Но сразу же заметим, что это не должно быть ничего банального.
4. Для празднования
- Прежде тебе нужно помнить три даты: ее день рождения, день рождения ее матери, а также день вашей годовщины.
Все остальное важно, но не настолько. Если вы празднуете значительную для вас дату, то обойтись без подарка – настоящий грех. Еще раз напоминаем, что это не должно быть что-то ценное. Пусть это будет нечто символическое. Например, подари ей что-нибудь, что будет напоминать о положительных эмоциях, которые вы пережили раньше.
Сложно представить себе праздник без подарка / Фото Jeremy Cai
5. Для возрождения страсти
К сожалению, с годами огонь страсти между вами может гаснуть. Так что не лишними будут подарки интимного характера. Но это не значит, что нужно ее забрасывать вибраторами и костюмами горничных и бортпроводниц. Лучше отдать предпочтение каким-нибудь парным приспособлениям, которые позволят пробовать что-то новое и наслаждаться друг другом.
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Дарить подарки в отношениях очень важно. Делай своей возлюбленной маленькие сюрпризы, которые будут напоминать ей, что она тебе ценна. Гарантируем она будет на седьмом небе от счастья!