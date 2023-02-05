Звичайно ж, можна не звертати на них увагу. Звичайно ж, можна думати, що все якось саме владнається. Але правда життя така: якщо ти не вкладаєшся у стосунки та насичуєш їх негативом, дуже швидко вони руйнуються.

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Ці звички роблять стосунки токсичними

Цих звичок слід позбутися якомога швидше. По-перше, вони вкрай негативно впливають на стосунки. По-друге, на все твоє життя. Адже ти однозначно їх переносиш й на інші його сфери. Тож закликаємо не зволікати та працювати над собою, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. А отже, отримати можливість зробити свої стосунки щасливішими.

1. Брехня

Існує так звана "біла брехня". Її не вважають поганою, адже мета – захистити почуття людини, яка тобі цінна. Але є одне "але": це все одно брехня, яка сковує тебе та не робить стосунки прозорими.

Брехня, щоб захистити себе, може здатися гарною ідеєю, але з часом усе стає явним. Тому краще попрацювати над довірою та наважитися сказати все як є, навіть якщо це може бути незручно.



Брехня ще ніколи не приносила стосункам користь / Фото rawpixel

2. Не говориш і не слухаєш

Люди не розвинули здатність читати думки інших, чому ми дуже тішимося. Тому єдиний спосіб дізнатися, чого хоче твоя партнерка, – запитувати та слухати.

Ти повинен підтримувати відкриту лінію спілкування, де можеш мати безпечне місце, щоб висловити занепокоєння, сумніви, невпевненість, прохання тощо. Але ти також повинен бути готовим слухати зі співчуттям і не шукати ідеального моменту, щоб обірвати промову коханої. Пам'ятай, що відсутність спілкування руйнує значно більше пар, ніж тобі може здаватися.

3. Недотримання конфіденційності

Кожен має право зберігати конфіденційність. Це означає, що некоректно перевіряти телефони інших, шпигувати, читати пошту, яка тебе не стосується. Те ж стосується стеження за своєю другою половинкою, щоб знати, де вона зараз перебуває.

Недотримання конфіденційності вказує на те, що ти не довіряєш іншій людині. А без довіри стосунки не можуть бути міцними та серйозними. Це теж слід затямити раз і назавжди.



Ніколи не перевіряй її телефон / Фото nakaridore

4. Завжди негативне ставлення

Тобі не потрібно весь час бути містером Позитивом. Але ти повинен знати, що завжди бути негативним, скаржитися на все та бачити лише погане у світі – емоційно важко. Це може змусити інших у твоєму оточенні відчувати стрес і тривогу. Тож не дивуйся, що дівчина може захотіти порвати з тобою.

Ти повинен навчитися поважати моменти, коли комусь погано і потрібно висловитися. Але також важливо дотримуватися балансу, коли розповідь також ллється у позитивному ключі

5. Не береш відповідальність за власні дії

Однією з великих проблем, які можуть виникнути у стосунках, є сварки. Вони виникають через те, що хтось відмовляється визнати свою роль у тому, що відбувається.

Звинувачення партнерки в тому, що з тобою відбувається, не лише впливає на твої стосунки. Це ще й заважає тобі працювати над собою, вдосконалювати особистість та дізнаватися, що ще ти можеш зробити для себе.



Конфлікти часто стаються через відсутність відповідальності за дії / Фото stefamerpik

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Працювати над стосунками можна і потрібно. Тож не лінуйся робити це. Також позбувайся негативних звичок, які не лише тобі ускладнюють життя. Вони ще й можуть перетворити його на пекло для тієї, яку ти любиш. Хіба це те, чого ти хотів?