До твоєї уваги 5 найпоширеніших причин, через які люди зраджують. І, на жаль, це відбувається не лише у тих парах, де люди почуваються не вельми нещасними. Зради стосуються кожного.

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1. Почуття зневаги

Почуття зневаги у стосунках – поширена причина, через яку пари зрештою зраджують один одного. Будь-який з партнерів шукає уваги та турботи, але коли вони не можуть отримати її, вони знаходять це з іншими.

2. Різні бажання

Пари з суперечливим лібідо та різними сексуальними бажаннями часто почуваються некомфортно. І коли вони не можуть задовольнити сексуальні потреби один одного, вони шукають тих, хто може це зробити. І, на жаль, безмежного кохання тут недостатньо.



Різні бажання у сексі можуть стати причиною зрад / Фото Ilya Shishikhin

3. Гострі відчуття

Щасливі люди шукають способи вгамувати спрагу гострих відчуттів у своєму житті. Вони постійно намагаються знайти розваг, якими б можна було розбавити сірі й одноманітні будні. Тож зрада – один зі способів відчути, як адреналін тече їхніми венами.

4. Відсутність ясності

Коли людям не вистачає ясності у стосунках, вони звертаються до людей, які можуть вказати їм напрямок. А іноді це може обернутися досить негативно, оскільки вони відчувають, що зрада своєму партнерові з кимось іншим допоможе їм зрозуміти цінність свого партнера. На жаль, такі думки навідують людей дуже часто.

5. Нерішучість

Якщо ваші стосунки лише будуються, то часто може виникати певна нерішучість. Вона пов'язана з тим, що люди не знають достеменно, чого вони хочуть та й чи хочуть узагалі. Зрештою, нерідко доходить до зради. Але тут потрібно розуміти важливий момент. У таких ситуаціях люди часто не вважають секс з іншими зрадою. А все тому, що свої стосунки вони сприймають не до кінця сформованими, а отже – не зовсім і стосунками.



Нерішучість часто ставить під сумнів нові стосунки / Фото Romina Ahmadpour

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Ми, звичайно ж, маємо надію, що ваші стосунки не сколихнуть зради. Якщо ж і виникають певні сумніви, то потрібно відповісти собі на просте питання: чи готовий ти поставити хрест на щасті задля задоволення фізичної потреби.