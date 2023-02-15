Слід запам'ятати, що стосунки може зруйнувати не лише хтось третій у вашій спальні. На жаль, іноді ми власноруч робимо чимало дурниць, які можуть поставити хрест на тому, що ми будували та плекали роками. Не треба так...

Читай також Зовсім не те, до чого ми звикли: як з'явилося слово коктейль і до чого тут коні

1. Відсутність спілкування

Так, спілкування має вирішальне значення у будь-яких стосунках, і коли його не вистачає, це свідчить про те, що справи йдуть не так. Якщо ти уникаєш розмов зі своєю партнеркою або сваритеся замість того, щоб обговорити певні речі, це може бути ознакою проблем.

2. Зради

Зрада може стати головним фактором руйнування шлюбу. Тож слід бути чесними зі своєю партнеркою щодо почуттів і працювати над усіма проблемами, які можуть штовхнути тебе до зради. Якщо ж вона таки сталася – неважливо, з чийого боку – слід не закриватися в собі та не намагатися руйнувати стосунки в одну мить.



Зради можуть поставити хрест на вашому шлюбі / Фото stefamerpik

3. Проблеми з фінансами

Гроші можуть бути сильним фактором стресу у шлюбі. Особливо якщо одна людина витрачає більше, ніж інша. Якщо ви постійно сперечаєтеся про гроші, можливо, настав час сісти та почати вести спільний бюджет.

4. Відсутність інтимної близькості

Фізична близькість – важливий аспект будь-якого шлюбу. Тож її відсутність може свідчити про те, що все йде не так. Якщо ти уникаєш фізичного контакту зі своєю дружиною, це може бути ознакою серйозних проблем у вашому шлюбі.

5. Критика та звинувачення

Слід розуміти, що критика та звинувачення можуть бути токсичними для стосунків. Якщо ти постійно критикуєш свою дружину та звинувачуєш її у проблемах у вашому шлюбі, настав час попрацювати над зміною такої поведінки.



Постійна критика змушує нас замикатися в собі / Фото freepik

6. Нехтування

Нехтування партнером у будь-якій формі – отруйне для вашого шлюбу. Від ігнорування почуттів твоєї дружини до нехтування власними стосунками. Якщо ти нехтуєш шлюбом і коханою, це може бути ознакою того, що справи рухаються у неправильному напрямку.

7. Відсутність довіри

Довіра – важлива складова будь-яких стосунків. І її відсутність може означати, що все йде не так. Якщо ти постійно сумніваєшся у мотивах своєї дружини або її словах, це може бути ознакою того, що довіра підірвана.

Варте уваги Експерти розповіли про 5 мов кохання: перевір, якою спілкується твоя партнерка

Ясна річ, що це лише певні ознаки того, що у вашому шлюбі можуть бути серйозні проблеми. Слід пам'ятати, що всі стосунки унікальні. Але є один спосіб, який працює для всіх без винятку. Говоріть. Будьте відкритими один до одного, щоб вберегти те, що ви разом будували.