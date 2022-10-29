На думку експертів, є низка причин, через які ми можемо бачити уві сні попередні стосунки. Гайда разом розбиратися в тому, що стало причиною цього. Відразу ж обмовимося, що не варто відразу ж шукати недоліки у своїй нинішній коханій. Вона може бути тут зовсім ні до чого.

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1. Ти з кимось, хто нагадує колишню

Іноді це не має нічого спільного з твоєю колишньою. Цей тип сну може бути викликаний зустрічами з людьми з таким же характером, ставленням або манерами, як у твоєї колишньої. Усе просто.

2. Тобі не вистачає почуття закоханості

Повернутися до колишньої уві сні не означає, що ти повинен це зробити. На думку деяких експертів, це просто означає, що тобі не вистачає відчуття стосунків або що ти переживаєш серйозні зміни, які нагадують тобі те, що ти пережив у попередніх стосунках.



У цей момент тобі може не вистачати закоханості / Фото lookstudio

3. Ти не впевнений, чи готовий почати нові стосунки

На думку експертів, якщо ти бачиш уві сні свою колишню в сексуальному контексті, це може означати, що ти вагаєшся розпочинати нові стосунки.

4. Настав час жити далі

Бачити уві сні, що твоя колишня ігнорує тебе, означає, що настав час замкнути цикл і шукати щось нове. Це твій розум нагадує тобі, що ця людина тобі не підходить і що не потрібно дозволяти їй повертатися у твоє життя.

5. Твої стосунки стають рутиною

На думку автора та аналітика сновидінь Лорі Квінн, бачити уві сні свою колишню може означати, що ваші стосунки стають рутинними та дещо нудними. А також те, що ти довгий час був самотнім і явно потребуєш когось у своєму житті.



Ваші стосунки можуть перетворитися на рутину / Фото prostooleh

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6. У тебе є невирішені почуття

Це не означає, що ти все ще закоханий. Просто є щось із попередніх стосунків, що ти не можеш забути, що тебе турбує або те, за чим ти сумуєш.

7. Ти переріс стосунки

Фахівці кажуть, що якщо сон про колишню, з якою ти давно розійшовся, навіть якщо це сексуальний сон, це ознака того, що ти більше не відчуваєш себе винуватим, поганим або кимось іншим. А отже, твої минулі стосунки більше не контролюють твоє життя.

Звичайно, це лише думка кількох експертів. Зрештою, це може означати щось зовсім інше. Але якщо більшість говорить те саме, можливо, тобі варто звернути увагу та подумати, чого ти насправді хочеш та потребуєш у своєму житті. Можливо, тоді ти почнеш бачити приємніші сни, наприклад політ або щось таке.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі необхідна фахова допомога – звернися до терапевта. Співпраця з ним дозволить тобі якомога швидше усунути проблеми, які не дають спокою.