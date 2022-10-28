Красива дівчина дивиться на тебе. Ви удвох зустрічаєтеся поглядами. Ви червонієте. А що ж робити далі? Спробуймо разом розібратися.

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Як познайомитися з дівчиною на вулиці

1. Озиратися назад чи ні?

Якщо ти перебуваєш у стосунках, то ні в якому разі не озирайся. Якщо ти це робиш, то даєш зрозуміти, що тобі може бути цікаво заговорити з дівчиною, продовжити знайомство. Вільний? Тоді можеш спокійно озирнутися, щоб переконатися, чи зробила вона те ж саме.

2. Встанови зоровий контакт

Зоровий контакт – один з найпотужніших способів спілкування. Кажуть, очі – двері до душі та розуму. Тож, коли ви встановлюєте зоровий контакт упродовж двох – трьох секунд, ви стабілізуєте ситуацію. У твоєму випадку дівчина отримує сигнал, що вона тобі сподобалася.



Важливо встановити зоровий контакт / Фото prostooleh

3. Усміхнися у відповідь

Якщо дівчина тобі усміхнулася, зроби це у відповідь. Достатньо навіть усміхнутися очима, а не розтягувати рот у пожадливій усмішці. Коли вона дивиться на тебе, можеш демонструвати, що тобі це подобається. Але намагайся робити це так, щоб їй було комфортно. Ніяких хтивих емоцій, які можуть відштовхнути її.

4. Використовуй мову тіла

Підозрюємо, що на цьому етапі ви уже удвох обернені один до одного. Це вже свідчить про те, що ви відкриті до розмови та знайомства. У такому випадку в жодному разі не схрещуй ноги чи руки. Така позиція демонструє домінування. Але панянки, як правило, не хочуть мати справу з тими, хто з першої ж секунди хоче бути головним.

5. Поговори з нею

Невербальне знайомство завершилося. Пора заговорити з дівчиною. Будь невимушеним, але не надто наполегливим. Будь легким. Будь собою. Але поводься так, щоб їй було комфортно з тобою. Вона затрималася на ці кілька секунд, а це означає, що їй цікаво, що буде далі. Не розчаруй її.



Почніть невимушену розмову / Фото marymarkevich

6. Візьми її номер

Не бійся отримати її номер телефона. Якби вона не була зацікавлена, вона б, ймовірно, не глянула на тебе. Коли ви обоє заглиблені в розмову та відчуваєте, що прагнете більшого, саме в цей момент тобі слід діяти. Нехай вона дасть тобі свій номер. Твоя ж задача у цьому випадку – набрати її. Переконайся, що вона не помилилася цифрами. І буде тобі щастя.

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Будь тактовним і максимально ввічливим. Не тисни. Не намагайся переконати її в тому, що знайомство їй однозначно потрібне. Можливо, вона переплутала тебе з давнім знайомим, тож вирішила ввічливо завести розмову. Хай там як, будь собою та поважай особистий простір. І все буде гаразд!