Чому усім подобається стиль з популярного серіалу "Гострі картузи"

Якщо ти не бачив серіал "Гострі картузи", то ти дуже і дуже багато втратив. Попри те, що минуло кілька років з моменту виходу його в ефір, він став культовим після виходу на Netflix. І буквально весь світ побачив, мабуть, найстильнішу банду в історії.

Крім історій і яскравості серіалу, необхідно поговорити про образи, в яких з'являлися герої серіалу. Вони надихають усіх чоловіків, котрі шукають класичний і витончений стиль. Дізнайся, чому усім подобається стиль героїв "Гострих картузів".

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Абсолютна класика

Дія серіалу на самому початку розгортається у 20-х роках, у ключовий момент в історії чоловічої моди у Сполученому Королівстві. У той час чоловічий гардероб усе більше відходив від вікторіанського стилю, роблячи вибір на користь сучасніших змін. Так створилася своєрідна золота середина, яку глядачі й побачили у серіалі.

Фактично, цей стиль був настільки ключовим, що він залишився вічним і може бути імітованим сьогодні.



Цей стиль особливий тим, що він непідвладний часу / Кадр з серіалу

Усі в пальто

Втіленням британського гардероба є пальто, і в "Гострих картузах" здається, що бюджет на цей елемент є одним з найбільших. Воно й не дивно, адже костюм-трійка може подобатися не всім. Натомість пальто продовжує залишатися секретною зброєю чоловічого гардероба.

Чоловік у пальто завжди має стильний і вишуканий вигляд. А ще цей елемент додає солідності.



Пальто додає солідності чоловікові / Кадр з серіалу

Бунтарська елегантність

Частково зовнішній вигляд "Гострих картузів" також нагадує гангстерську моду та злочини 100-річної давності. Звичайно, в той час зовнішній вигляд був обов'язковим для встановлення певної поваги та влади, але водночас він став чимось, пов'язаним зі злочинністю.

Ця концепція у результаті стала модою 50-х і 60-х років, коли хлопчики шукали серйозний і загрозливий погляд на класичний одяг. Звичайно, серіал повертає це почуття, надаючи завдяки вбранню певної сили героям.

Загалом, витончений сенс – ось що робить вбрання цікавим, і це було ключем до іміджу злочинних угруповань. Тобі однозначно сподобаються костюми-трійки, широкі краватки та строгі ювелірні вироби.



Стиль з серіалу "Гострі картузи" відсилає нас до епохи гангстерів / Кадр з серіалу

Звичайно ж, ключ такого стилю криється у тому, наскільки він непідвладний часу, і наскільки він личить кожному чоловікові.

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По-перше, якщо ти ще не бачив серіал "Гострі картузи", то ми закликаємо це зробити. По-друге, сміливо надихайся образами головних героїв. Гарантуємо, панянкам у твоєму оточенні однозначно сподобається твій оновлений стиль.