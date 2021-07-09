Якщо ти раптом відчуваєш, що тобі нічого одягнути, можливо, прийшов час оновити свій гардероб. Зверни увагу на ці ознаки, щоб не лише прокачати свій стиль, а й завжди бути на висоті.

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Кожному чоловікові регулярно потрібно оновлювати свій гардероб / Фото Unsplash

Одяг занадто старий

Ти уже багато років носиш одну і ту ж футболку? Це одна з головних помилок. Деякі чоловіки не думають про оновлення гардеробу та фактично купують 1 – 2 елементи одягу протягом року. Пора нарешті позбутися "сорочки на удачу" або штанів, які одягнуться раз у ніколи років. Таким речам не місце у твоєму гардеробі. Тож пора їх замінити на щось новеньке.

Ба більше: у тебе точно будуть знайомі, які вже вивчили весь твій одяг, в якому ти виходив з дому. Мати крутий тренч, який служить роками – круто. Економити на парі джинсів – не дуже.

Непотрібні речі

Ти однозначно знайдеш у своїй шафі достатньо одягу, який ти більше ніколи не одягнеш. Якщо такий є, то з ним пора нарешті попрощатися. Виникають сумніви? Тоді спробуй поєднати речі між собою. Вдалося? Тоді можеш продовжувати носити. Якщо ж ні, то сміливо винось з дому. Повір, ти їх більше не одягнеш.



Позбудься речей, які більше не характеризують тебе / Фото Unsplash

Незручний одяг

Одяг повинен бути не лише красивим, а й зручним. Якщо ж пара джинсів викликає відвертий дискомфорт – позбудься її. Те ж стосується не надто охайного вбрання. Якщо у своїй старій улюбленій сорочці ти більше не почуваєшся комфортно та впевнено – їй не місце у твоєму гардеробі.

Пам'ятай про те, що одяг повинен доповнювати тебе, підкреслювати характер. І якщо сьогодні вбрання не має нічого спільного з тобою – воно тобі просто не потрібне.

Тобі потрібно прокачати свій стиль

Якщо ти прихильник, наприклад, спортивного стилю, то тобі точно потрібно буде прокачати свій гардероб. Не зайвими будуть кілька базових речей, які можна буде сміливо комбінувати. Пам'ятай про те, що у тебе має бути вбрання для різних заходів, зустрічей, романтичних побачень. Це дозволить уникати думок про те, що тобі нічого одягнути, наприклад, на вечірку з нагоди дня народження друга.



У твоєму гардеробі має бути одяг на всі випадки життя / Фото Unsplash

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Тож зараз же відкрий свою шафу та переглянь речі, які у ній лежать. Позбудься зайвого, звільнивши місце для обновок. Але пам'ятай про те, що новий одяг має бути зручним, якісним, а також поєднуватися з тими речами, які в тебе уже є. Інакше є шанси, що ти просто бездумно нагрібатимеш одяг, який теж не носитимеш.