Кроме историй и яркости сериала, необходимо поговорить об образах, в которых появлялись герои сериала. Они вдохновляют всех мужчин, которые ищут классический и изящный стиль. Узнай, почему всем нравится стиль героев "Острых козырьков".

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Абсолютная классика

Действие сериала в самом начале разворачивается в 20-х годах, в ключевой момент в истории мужской моды в Соединенном Королевстве. В то время мужской гардероб все больше отходил от викторианского стиля, делая выбор в пользу современных изменений. Так создалась своеобразная золотая середина, которую зрители увидели в сериале.

Фактически, этот стиль был настолько ключевым, что он остался вечным и может быть имитируемый сегодня.



Этот стиль отличается тем, что он неподвластен времени / Кадр из сериала

Все в пальто

Воплощением британского гардероба является пальто, и в "Острых козырьках" кажется, что бюджет на этот элемент является одним из крупнейших. Оно и неудивительно, ведь костюм-тройка может нравиться не всем. Зато пальто продолжает оставаться секретным оружием мужского гардероба.

Мужчина в пальто всегда имеет стильный и изысканный вид. А еще этот элемент придает солидности.



Пальто добавляет солидности мужчине / Кадр из сериала

Бунтарская элегантность

Частично внешний вид "Острых козырьков" также напоминает гангстерскую моду и преступления 100-летней давности. Конечно, в то время внешний вид был обязательным для установления определенного уважения и власти, но одновременно он стал чем-то, связанным с преступностью.

Эта концепция в результате стала модой 50-х и 60-х годов, когда мальчики искали серьезный и угрожающий взгляд на классическую одежду. Конечно, сериал возвращает это чувство, предоставляя благодаря наряду определенной силы героям.

В общем, изящный смысл – вот что делает наряд интересным, и это было ключом к имиджу преступных группировок. Тебе однозначно понравятся костюмы-тройки, широкие галстуки и строгие ювелирные изделия.



Стиль из сериала "Острые козырьки" отсылает нас к эпохе гангстеров / Кадр из сериала

Конечно же, ключ такого стиля кроется в том, насколько он неподвластен времени, и насколько он подходит каждому мужчине.

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