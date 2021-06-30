Чому у раціоні спортсменів мають бути рослинні білки: 7 вагомих причин

Без паніки: ми не намагаємося тебе перетворити на вегетаріанця чи вегана. Ми просто пропонуємо звернути увагу на корисну альтернативу м'ясу. Тим паче різноманітність раціону принесе лише користь твоєму організму та здоров'ю. Тож лови 7 вагомих причин додати до своєї фітнес-дієти рослинні білки.

Рослинний білок – те, чого не варто ігнорувати. Продукти, які містять його в достатній кількості, характеризуються низьким вмістом жиру та величезною кількістю вітамінів і мінералів. Ба більше: рослинний білок легко засвоюється. Тож не додавати його до свого раціону, особливо влітку, – справжній гріх.

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Фахівці з пекарні Leona, що в Іспанії, розповіли про переваги рослинних білків. Дізнайся, чому варто налягати на горох, нут, сочевицю, горіхи, насіння льону, салати, броколі, яблука та рис.

7 переваг рослинного білка

1. Рослинні білки необхідні для регенерації клітин. Це дозволяє покращити функціонування органів. Тож споживаючи рослинних продуктів, багатих на білок, ти покращуєш не лише роботу своєї печінки, а й зовнішній вигляд.

2. Джерела рослинного білка містять дуже мало насичених жирів. Це захищає серцево-судинну систему. Вони також містять жирні кислоти, наприклад, Омега-3 та Омега-6, які є дуже корисними для організму. З іншого боку, продукти, багаті тваринним білком, зазвичай мають високий вміст насичених жирів.



Джерела рослинного білка містять жирні кислоти та ненасичені жири / Фото Unsplash

3. Продукти, багаті рослинним білком, допомагають контролювати холестерин і підтримувати здорову мікрофлору кишківника. Це відбувається завдяки високому вмісту клітковини.

4. Джерела рослинного білка багаті на вітаміни B, C та флавоноїди. Вони важливі як для допомоги організму в ефективному використанні жиру і білка, так і для підтримки травлення, серця, шкіри, суглобів і здорової нервової системи.

5. Білки відповідають за виробництво нейротрансмітерів, таких як серотонін і дофамін. Вони відіграють важливу роль у підтримці позитивного настрою, а також апетиту.

6. Продукти, багаті білками рослинного походження, також є джерелом магнію і кальцію. Вони ж відіграють вирішальну роль для зміцнення кісток, а також для правильної передачі нервових імпульсів і скорочення м'язів.

7. Рослинний білок легше засвоюється. Тому він ідеально підходить для людей з харчовою алергією або непереносимістю. А ще чудово підходить для вечері: насичує організм, але не перевантажує його.



Рослинний білок надзвичайно легко засвоюється / Фото Unsplash

Ми рекомендуємо додавати до свого раціону рослинні білки. Вони не лише корисно вплинуть на твоє здоров'я та результативність, а й просто урізноманітнять харчування.

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