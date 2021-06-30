Почему в рационе спортсменов должны быть растительные белки: 7 веских причин

Без паники: мы не пытаемся тебя превратить в вегетарианца или вегана. Мы просто предлагаем обратить внимание на полезную альтернативу мясу. Тем более: разнообразие рациона принесет только пользу твоему организму и здоровью. Поэтому лови 7 веских причин добавить к своей фитнес-диете растительные белки.

Растительный белок – то, чего не стоит игнорировать. Продукты, которые содержат его в достаточном количестве, характеризуются низким содержанием жира и массой витаминов и минералов. Более того: растительный белок легко усваивается. Поэтому не добавлять его в свой рацион, особенно летом, – настоящий грех.

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Специалисты из пекарни Leona, что в Испании, рассказали о преимуществах растительных белков. Узнай, почему стоит налегать на горох, нут, чечевицу, орехи, семена льна, салаты, брокколи, яблоки и рис.

7 преимуществ растительного белка

1. Растительные белки необходимы для регенерации клеток. Это позволяет улучшить функционирование органов. Поэтому потребляя растительные продукты, богатые на белок, ты улучшаешь не только работу своей печени, но и внешний вид.

2. Источники растительного белка содержат очень мало насыщенных жиров. Это защищает сердечно-сосудистую систему. Они также содержат жирные кислоты, например, Омега-3 и Омега-6, которые являются очень полезными для организма. С другой стороны, продукты, богатые животным белком, обычно имеют высокое содержание насыщенных жиров.



Источники растительного белка содержат жирные кислоты и ненасыщенные жиры / Фото Unsplash

3. Продукты, богатые растительным белком, помогают контролировать холестерин и поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это происходит благодаря высокому содержанию клетчатки.

4. Источники растительного белка богатые витаминами B, C и флавоноиды. Они важны как для помощи организму в эффективном использовании жира и белка, так и для поддержания пищеварения, сердца, кожи, суставов и здоровой нервной системы.

5. Белки отвечают за производство нейротрансмиттеров таких, как серотонин и дофамин. Они играют важную роль в поддержании положительного настроения, а также аппетита.

6. Продукты, богатые белками растительного происхождения, также является источником магния и кальция. Они играют решающую роль для укрепления костей, а также для правильной передачи нервных импульсов и сокращение мышц.

7. Растительный белок легче усваивается. Поэтому он идеально подходит для людей с пищевой аллергией или непереносимостью. А еще прекрасно подходит для ужина: насыщает организм, но не перегружает его.



Растительный белок чрезвычайно легко усваивается / Фото Unsplash

Мы рекомендуем добавлять в свой рацион растительные белки. Они не только полезно повлияют на твоё здоровье и результативность, но и просто разнообразят питание.

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