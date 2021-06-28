Відразу ж зауважимо, що такий тип харчування не підходить усім і кожному. Бажано попередньо проконсультуватися з лікарем, щоб твій організм не почав страждати лише тому, що ти сів на якусь чергову модну дієту.

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5 переваг дієти з низьким вмістом вуглеводів

1. Сніданок з низьким вмістом вуглеводів покращує метаболізм

У порівнянні з людьми, які дотримуються дієти з високим вмістом вуглеводів, ті, хто віддає перевагу харчуванню з низьким їх вмістом, спалюють значно більше калорій. У дослідженні з Медичної школи Гарварда виявили, що прихильники дієти з низьким вмістом вуглеводів спалювали на 209 калорій більше. З цієї причини автори дослідження припустили, що зменшення кількості вуглеводів у твоєму раціоні може стати причиною покращення метаболізму та сприяти зниженню ваги.



Учені переконані, що низьковуглеводна дієта покращить твій метаболізм / Фото Unsplash

2. Низьковуглеводний сніданок тримає голод під контролем

Те ж дослідження Гарвардської медичної школи показало, що рівні греліну та лептину були значно зниженими у людей, які дотримуються низьковуглеводної дієти. Грелін і лептин – гормони, що викликають відчуття голоду. Якщо ти зможеш контролювати рівень цих гормонів, ти зможеш зменшити відчуття голоду та скоротити кількість споживаної їжі.

3. Низьковуглеводна дієта підвищує витривалість

У The Journal of Human Kinetics у 2017 році вийшло дослідження, в якому відзначалося покращення стану тих, хто дотримувався низьковуглеводної дієти з високим вмістом жирів. Точніше кажучи, їхні м'язи ефективніше зберігали енергію. Автори дослідження стверджують, що це знизить стомлюваність у кінці тренування. Це особливо корисно для бігунів на довгі дистанції, велосипедистів і кросфітерів.



Низьковуглеводна дієта дозволяє м'язам ефективніше зберігати енергію / Фото Unsplash

4. Низьковуглеводна дієта спалює небезпечний тип жиру

Кілька досліджень показали, що вісцеральний жир, який накопичується навколо твоїх органів, пов'язаний з метаболічними захворюваннями. Згідно з дослідженням, опублікованим в Proceedings of the Nutrition Society, низьковуглеводна дієта може допомогти спалити саме цей жир. Результати їхніх досліджень показали, що люди, котрі дотримуються низьковуглеводної дієти, мали приблизно на 15% менше вісцерального жиру у порівнянні з людьми, які дотримуються дієти з високим вмістом вуглеводів.

5. З низьковуглеводним сніданком ти довше почуваєшся ситим

Ти, мабуть, чув, що білок – найбільш ситна поживна речовина. Учені провели безліч досліджень, що пов'язують багату білком їжу з відчуттям насиченості. Якщо твій сніданок багатий на білок і має невелику кількість вуглеводів, ти завжди почуватимешся ситим. Згідно з дослідженням Школи громадської охорони здоров'я Тулейнського університету, дієта з низьким вмістом вуглеводів зберігає відчуття ситості довше. Це означає, що сніданок з жирами та білками – ідеальне поєднання, яке дозволяє якомога довше забути про голод.



Низьковуглеводний сніданок дозволяє довше залишатися ситим / Фото Unsplash

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Ми вкотре наголошуємо про необхідність консультації зі спеціалістом. Це дозволить вибрати оптимальне харчування, яке не нашкодить тобі.