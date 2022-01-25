Стаття Бхогала та Бартлетта, опублікована у журналі Evolutionary Behavioral Sciences, проливає світло на важливість героїзму у контексті вибору партнера. Якщо ти вже у стосунках, то, здається, щось супергеройське у тобі точно є. Якщо ж ні – пора прокачувати ці особливості, поки не пізно.

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Як героїзм впливає на вибір жінки

  • Науковці опитали 276 гетеросексуальних респондентів. З них – 175 жінок з середнім віком 26 років.

Учасники мали прочитати різні сценарії (чотири за участю мети з низьким / високим героїзмом, плюс дві контрольні ситуації) й оцінити бажаність мети як для короткострокових, так і для довгострокових стосунків.

Наприклад, ситуація з низьким рівнем героїзму охоплювала таку ситуацію: якось під час пригоди (морський круїз) учасник падає за борт. Низький рівень героїзму у цій ситуації передбачає прохання про допомогу, а не самостійний порятунок.

Що ж стосується високого рівня героїзму, то тут взяли за приклад ситуацію з альпіністом. У ній один учасник ризикував власним життям, щоб врятувати іншого.

Результати показали значний основний ефект героїзму, сексу та тривалості стосунків (тобто короткострокові у порівняння з довгостроковими). Учасники оцінили цілі, що виявили більше героїзму, як більш бажані, ніж контрольні цілі та ті, які проявили менше героїзму. Насправді навіть контрольні цілі були бажанішими, ніж низькі героїчні цілі.

Чоловіки-герої розглядаються для довгострокових стосунків
Героїчних чоловіків жінки розглядають для довгострокових стосунків / Фото Joey Nicotra

Цілі, які проявляли більший героїзм, вважалися бажанішими для довгострокових стосунків, ніж для короткострокових. У порівнянні з чоловіками, жінки виявляли великий потяг до героїчних цілей. Проте героїзм мав значення для обох статей.

Альтруїзм і підтримка

Дивно, чому героїзм взагалі ще існує. Зрештою, героїзм досить неадаптивний. Згідно з Данбаром і Келлі, "хоробрі, мужні та самовіддані люди" повинні бути рідкісними, "як з точки зору еволюції, так і з точки зору шансів на виживання протягом усього життя".

  • З усім тим, ми також повинні пам'ятати таке: попри те, що герої справді схильні до ризику, ризик героїв є просоціальним.

Можливо, це пояснює, чому жінок приваблюють героїчні чоловіки. Зрештою, турбота про інших – важлива якість романтичного партнера. Натомість егоїстичний чоловік із меншою ймовірністю буде готовий жертвувати (наприклад, часом, грошима, ресурсами), необхідними для виховання дітей.

Турбота – важлива якість романтичного партнера
Турбота – важлива якість романтичного партнера / Фото Noah Buscher

А що з людьми, які схильні до ризику?

Подумай про людину, яка їздить на мотоциклі, займається скелелазінням або робить ризиковані інвестиції. Виявляється, це також притягує інших. Пояснення, якому віддають перевагу Келлі та Данбару, полягає в тому, що схильність до ризику – показник добрих генів.

Вони зазначають: "Ризик можна інтерпретувати як спробу перевірити добрі гени за обставин, коли шахрайство легко викривається". З іншого боку, обережність може свідчити про відсутність можливостей чи ресурсів. Обережні люди не можуть дозволити собі ризикувати.

У своєму дослідженні ці учені виявили, що чоловіча хоробрість справила найбільший вплив на вибір жінками короткострокових сексуальних партнерів. Однак для давніх партнерів і друзів альтруїзм був важливішим. Причина цього може бути пов'язана з ризиком довгострокових стосунків зі схильним до ризику романтичним партнером: якщо він вмирає рано, то партнерка залишається без підтримки. Так, для тривалих стосунків перевага часто надається партнеру-альтруїсту.

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Бути героєм для своєї коханої – нормально. Але пам'ятай про розумну межу. Не змушуй її надто сильно перейматися через тебе. Ще більше ж вона цінуватиме твій альтруїзм і турботу. Нехай це і будуть твої основні проявити героїчності, з якими вона стикатиметься щодня. Тож, якщо ти досі не помив посуд, то пора нарешті це зробити.