Стаття Бхогала та Бартлетта, опублікована у журналі Evolutionary Behavioral Sciences, проливає світло на важливість героїзму у контексті вибору партнера. Якщо ти вже у стосунках, то, здається, щось супергеройське у тобі точно є. Якщо ж ні – пора прокачувати ці особливості, поки не пізно.

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Як героїзм впливає на вибір жінки

Науковці опитали 276 гетеросексуальних респондентів. З них – 175 жінок з середнім віком 26 років.

Учасники мали прочитати різні сценарії (чотири за участю мети з низьким / високим героїзмом, плюс дві контрольні ситуації) й оцінити бажаність мети як для короткострокових, так і для довгострокових стосунків.

Наприклад, ситуація з низьким рівнем героїзму охоплювала таку ситуацію: якось під час пригоди (морський круїз) учасник падає за борт. Низький рівень героїзму у цій ситуації передбачає прохання про допомогу, а не самостійний порятунок.

Що ж стосується високого рівня героїзму, то тут взяли за приклад ситуацію з альпіністом. У ній один учасник ризикував власним життям, щоб врятувати іншого.

Результати показали значний основний ефект героїзму, сексу та тривалості стосунків (тобто короткострокові у порівняння з довгостроковими). Учасники оцінили цілі, що виявили більше героїзму, як більш бажані, ніж контрольні цілі та ті, які проявили менше героїзму. Насправді навіть контрольні цілі були бажанішими, ніж низькі героїчні цілі.



Героїчних чоловіків жінки розглядають для довгострокових стосунків / Фото Joey Nicotra

Цілі, які проявляли більший героїзм, вважалися бажанішими для довгострокових стосунків, ніж для короткострокових. У порівнянні з чоловіками, жінки виявляли великий потяг до героїчних цілей. Проте героїзм мав значення для обох статей.

Альтруїзм і підтримка

Дивно, чому героїзм взагалі ще існує. Зрештою, героїзм досить неадаптивний. Згідно з Данбаром і Келлі, "хоробрі, мужні та самовіддані люди" повинні бути рідкісними, "як з точки зору еволюції, так і з точки зору шансів на виживання протягом усього життя".

З усім тим, ми також повинні пам'ятати таке: попри те, що герої справді схильні до ризику, ризик героїв є просоціальним.

Можливо, це пояснює, чому жінок приваблюють героїчні чоловіки. Зрештою, турбота про інших – важлива якість романтичного партнера. Натомість егоїстичний чоловік із меншою ймовірністю буде готовий жертвувати (наприклад, часом, грошима, ресурсами), необхідними для виховання дітей.



Турбота – важлива якість романтичного партнера / Фото Noah Buscher

А що з людьми, які схильні до ризику?

Подумай про людину, яка їздить на мотоциклі, займається скелелазінням або робить ризиковані інвестиції. Виявляється, це також притягує інших. Пояснення, якому віддають перевагу Келлі та Данбару, полягає в тому, що схильність до ризику – показник добрих генів.

Вони зазначають: "Ризик можна інтерпретувати як спробу перевірити добрі гени за обставин, коли шахрайство легко викривається". З іншого боку, обережність може свідчити про відсутність можливостей чи ресурсів. Обережні люди не можуть дозволити собі ризикувати.

У своєму дослідженні ці учені виявили, що чоловіча хоробрість справила найбільший вплив на вибір жінками короткострокових сексуальних партнерів. Однак для давніх партнерів і друзів альтруїзм був важливішим. Причина цього може бути пов'язана з ризиком довгострокових стосунків зі схильним до ризику романтичним партнером: якщо він вмирає рано, то партнерка залишається без підтримки. Так, для тривалих стосунків перевага часто надається партнеру-альтруїсту.

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Бути героєм для своєї коханої – нормально. Але пам'ятай про розумну межу. Не змушуй її надто сильно перейматися через тебе. Ще більше ж вона цінуватиме твій альтруїзм і турботу. Нехай це і будуть твої основні проявити героїчності, з якими вона стикатиметься щодня. Тож, якщо ти досі не помив посуд, то пора нарешті це зробити.