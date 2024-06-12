Томмі Ганн знявся у понад 2 500 фільмах для дорослих, але, як він розповів подкастеру Холлі Ренделл, його стосунки з жінками були зруйновані роботою. Простіше кажучи, кар'єра коштувала йому особистого життя.

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Знявся у понад 2500 фільмах для дорослих, але щастя не знайшов

57-річний Томмі пояснив, що для нього порноіндустрія схожа на гру в покер.

Ти маєш зробити ставку – ці гроші мають відповідати всім іншим, але твоя ставка – це твоє особисте життя і твоя інтимність. Це те, чим ти збираєшся пожертвувати,

– каже він.

Цікаво, що чоловік був одружений – до того, як потрапив в індустрію для дорослих. А потім ще раз – із колегою-порнозіркою. Але, за словами Томмі, практично неможливо уникнути ревнощів, коли ти займаєшся сексом з іншими жінками за гроші.

Також сам Томмі усвідомив в один момент, що формувати стосунки й водночас займатися сексом з іншими може бути не зовсім правильним рішенням.

Щоб я прокинувся і сказав: "Все гаразд, кохана? Я поцілую тебе, а потім піду і займуся сексом з незнайомкою", – це трохи дивно,

– пояснив актор.

Томмі Ганн мав успішну карєру в порноіндустрії, але не може побудувати успішне особисте життя / Колаж 24 Каналу світлин з інстаграму theetommygunn

Деякі з його дівчат, за словами Томмі, хотіли "залишити свій слід" перед тим, як він піде вранці на роботу:

Вони кажуть: "Я хочу, щоб ти зайнявся зі мною сексом перед тим, як підеш на роботу". Тому що в їхній психології це означає позначити свою територію.

Йому це не подобалося. Сприймав це так, наче він боксер і мусить боксувати за день до великого поєдинку. Він не хотів втомлюватися перед зйомками та так само не хотів втомлювати партнерок.

А проте вік стає все більш важливим фактором, коли мовиться як про підтримку порнокар'єри, так і про особисте життя.

Я сказав одній дівчині: "Слухай, я хочу, щоб ти дещо зрозуміла". Їй тоді було 22, а мені 48. Я сказав: "Я ніколи тобі не зраджу, ніколи". Вона запитала: "Звідки ти це знаєш?" А я кажу: "У мене немає на це сил",

– згадував Томмі.

Енергії є рівно стільки, скільки є, вважає Ганн. Тож він бачить такий вибір: або йде на роботу і витрачає її там та отримує гроші, або витрачає її з партнеркою і страждає на роботі.

Томмі вважає, що зараз він вже не той заможний, успішний хлопець, в якого закохалася його молода дівчина. Тож ситуація стає схожою на безвихідну.