Томми Ганн снялся в более 2 500 фильмах для взрослых, но, как он рассказал подкастеру Холли Ренделл, его отношения с женщинами были разрушены работой. Проще говоря, карьера стоила ему личной жизни.

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Снялся в более 2500 фильмах для взрослых, но счастья не нашел

57-летний Томми объяснил, что для него порноиндустрия похожа на игру в покер.

Ты должен сделать ставку – эти деньги должны соответствовать всем остальным, но твоя ставка – это твоя личная жизнь и твоя интимность. Это то, чем ты собираешься пожертвовать,

– говорит он.

Интересно, что мужчина был женат – до того, как попал в индустрию для взрослых. А потом еще раз – с коллегой-порнозвездой. Но, по словам Томми, практически невозможно избежать ревности, когда ты занимаешься сексом с другими женщинами за деньги.

Также сам Томми осознал в один момент, что формировать отношения и одновременно заниматься сексом с другими может быть не совсем правильным решением.

Чтобы я проснулся и сказал: "Все в порядке, любимая? Я поцелую тебя, а потом пойду и займусь сексом с незнакомкой", – это немного странно,

– объяснил актер.

Томми Ган имел успешную карьеру в порноиндустрии, но не может построить успешную личную жизнь / Коллаж 24 Канала фотографий из инстаграма theetommygunn

Некоторые из его девушек, по словам Томми, хотели "оставить свой след" перед тем, как он пойдет утром на работу:

Они говорят: "Я хочу, чтобы ты занялся со мной сексом перед тем, как пойдешь на работу". Потому что в их психологии это означает обозначить свою территорию.

Ему это не нравилось. Воспринимал это так, как будто он боксер и должен боксировать за день до большого поединка. Он не хотел уставать перед съемками и не хотел утомлять своих партнеров.

Тем не менее возраст становится все более важным фактором, когда речь идет как о поддержке порнокарьеры, так и о личной жизни.

Я сказал одной девушке: "Слушай, я хочу, чтобы ты кое-что поняла". Ей тогда было 22, а мне 48. Я сказал: "Я никогда тебе не изменю, никогда". Она спросила: "Откуда ты это знаешь?" А я говорю: "У меня нет на это сил",

– вспоминал Томми.

Энергии есть ровно столько, сколько есть, считает Ганн. Поэтому он видит такой выбор: или идет на работу и тратит ее там и получает деньги, или тратит ее с партнершей и страдает на работе.

Томми считает, что сейчас он уже не тот состоятельный, успешный парень, в которого влюбилась его молодая девушка. Поэтому ситуация становится похожей на безвыходную.