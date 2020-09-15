iPhone – це слово з шести літер зводить з розуму мільйони людей по всьому світу. І жодна коронакриза не змогла вплинути на успішність продажів смартфонів від Apple. Напередодні ймовірної презентації iPhone 12 15 вересня спробуймо ж розібратися, у чому феномен цих гаджетів та чому їх розмітають, наче гарячі пиріжки.

Смартфони компанії Apple настільки популярні, що важко собі уявити людину, яка бодай би раз не чула слово iPhone. В чому ж його особливість та що змушує людей цілий рік чи й більше збирати гроші на омріяну покупку – читай на Men 24.

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1. Екосистема Apple

Компанія Apple змогла створити справжню екосистему навколо своїх продуктів. Тож не дивно, що власники MacBook віддають перевагу саме iPhone, а не гаджетам інших виробників.

У чому ж магія екосистеми Apple?

По-перше, вона постійно удосконалюється. Компанія намагається з кожним оновленням робити грань між користуванням гаджетами менш помітною. Наприклад, під час написання нотатки на iPhone її можна відразу ж продовжити редагувати на MacBook. Потрібно роздати інтернет ноутбуку? В розділі мережі вибери свій iPhone і будь на зв'язку.

По-друге, пристрої в одній екосистемі дозволяють насолоджуватися магією компанії Apple. Наприклад, навушники AirPods розкривають увесь свій потенціал лише з технікою "яблучного" бренду.



Користувачі цінують екосистему Apple / Фото pixabay

2. Безпека даних

Ще один надзвичайно важливий момент. Якщо раніше найбезпечнішими смартфонами на ринку можна було вважати гаджети компанії Blackberry, то зараз першу сходинку міцно утримує Apple. І поки всі ми регулярно читаємо про витоки персональних даних власників смартфонів на Android, користувачі iPhone спокійно сплять і не переймаються, що з ними може щось подібне статися.

3. Вигідне вкладення коштів

Як свідчить практика, саме смартфони компанії Apple з часом можна вигідно продати. Якщо ж пристрої прямих конкурентів через пів року можуть втратити до 60% своєї вартості, то з iPhone такого не станеться. І напередодні виходу нового iPhone на продажі попередника можна непогано заробити.

Секрет криється у тому, що пристрої Apple не мають властивості падати у ціні з часом. Символічні 50 – 100 доларів знижки отримати все ж удасться, але не варто розраховувати, що гаджети можна буде через рік придбати за пів ціни.



Свій старий iPhone можна вигідно продати / Фото 9to5Mac

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4. Підтримка гаджетів

iPhone рідко купують для користування протягом одного року. Як правило, смартфони від Apple "живуть" в одних руках до двох років. Потім уже вони переходять на вторинний ринок, де після покупки гаджет може ще кілька років прослужити новому власнику. І за цей час пристрої отримують актуальні оновлення операційної системи та виправлення, які покращують продуктивність. На жаль, про смартфони на базі Android такого сказати не можна.

Тож не варто дивуватися, що люди, які схильні міняти смартфон раз на кілька років, обирають саме iPhone.

5. Залишкова пам'ять

Хай там як, але до смартфонів на базі операційної системи Android ставляться з долею певного скепсису. Воно й не дивно, адже на початках пристрої з "зеленим роботом" настільки жалюгідно працювали, що ніхто б у житті до них більше не повернувся. Звичайно ж, з часом усе змінилося: гаджети на Android в дечому кращі, ніж iPhone, але пам'ять про погані "андроїди" викорінити з голів людей не так уже й просто.



Смартфони від Apple досі вважають найнадійнішими / Фото КТС

Чи зможуть цьогоріч в Apple показати революційні смартфони, які стануть бажаними для мільйонів людей? Звичайно ж, зможуть. Залишається лише дочекатися презентації та дізнатися, чим же нас здивують нові iPhone.