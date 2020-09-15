Смартфон, который хотят все: в чем феномен iPhone от Apple
iPhone – это слово, которое состоит из шести букв, сводит с ума миллионы людей по всему миру. И ни один коронакризис не смог повлиять на успешность продаж смартфонов от Apple. Накануне возможной презентации iPhone 12 15 сентября, попробуем же разобраться, в чем феномен этих гаджетов и почему их разметают, как горячие пирожки.
Смартфоны компании Apple настолько популярны, что трудно себе представить человека, который хотя бы раз не слышал слово iPhone. В чем же его особенность и что заставляет людей круглый год, а то и больше, собирать деньги на желанную покупку читай на Men 24.
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1. Экосистема Apple
Компания Apple смогла создать настоящую экосистему вокруг своих продуктов. Неудивительно, что владельцы MacBook отдают предпочтение именно iPhone, а не гаджетам других производителей.
В чем же магия экосистемы Apple?
Во-первых, она постоянно совершенствуется. Компания пытается с каждым обновлением делать грань между использованием гаджетами менее заметной. Например, при написании заметки на iPhone ее можно сразу же редактировать на MacBook. Нужно раздать интернет ноутбуку? В разделе сети выбери свой iPhone и будь на связи.
Во-вторых, устройства в одной экосистеме позволяют наслаждаться магией компании Apple. Например, наушники AirPods раскрывают весь свой потенциал только с техникой "яблочного" бренда.
Пользователи ценят экосистему Apple / Фото pixabay
2. Безопасность данных
Еще один очень важный момент. Если раньше самыми безопасными смартфонами на рынке можно было считать гаджеты компании Blackberry, то сейчас первую строчку прочно удерживает Apple. И пока все мы регулярно читаем об утечках персональных данных владельцев смартфонов на Android, пользователи iPhone спокойно спят и не беспокоятся, что с ними может что-то подобное произойти.
3. Выгодное вложение средств
Как показывает практика, именно смартфоны компании Apple со временем можно выгодно продать. Если же устройства прямых конкурентов через полгода могут потерять до 60% своей стоимости, то с iPhone такого не случится. И накануне выхода нового iPhone на продаже его предшественника можно неплохо заработать.
- Секрет кроется в том, что устройства Apple не имеют свойства падать в цене со временем. Символические 50 – 100 долларов скидки получить все же удастся, но не стоит рассчитывать, что гаджеты можно будет через год приобрести за полцены.
Свой старый iPhone можно выгодно продать / Фото 9to5Mac
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4. Поддержка гаджетов
iPhone редко покупают для использования в течение одного года. Как правило, смартфоны от Apple "живут" в одних руках до двух лет. Потом уже они переходят на вторичный рынок, где после покупки гаджет может еще несколько лет прослужить новому владельцу. И за это время устройства получают актуальные обновления операционной системы и исправления, которые улучшают производительность. К сожалению, о смартфонах на базе Android такого сказать нельзя.
- Поэтому не стоит удивляться, что люди, которые склонны менять смартфон раз в несколько лет, выбирают iPhone.
5. Остаточная память
Так или иначе, но к смартфонам на базе операционной системы Android относятся с долей определенного скепсиса. Оно и не удивительно, ведь в начале устройства с "зеленым роботом" настолько жалко работали, что никто бы в жизни к ним больше не вернулся. Конечно же, со временем все изменилось: гаджеты на Android в чём-то лучше, чем iPhone, но память о плохих "андроидах" искоренить из голов людей не так уж и просто.
Смартфоны от Apple до сих пор считаются самыми надежными / Фото КТС
Смогут ли в этом году в Apple показать революционные смартфоны, которые станут желанными для миллионов людей? Конечно же, смогут. Остается только дождаться презентации и узнать, чем же нас удивят новые iPhone.