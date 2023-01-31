Можливо, ти побачиш щось таке, що властиве вашим стосункам. А отже, матимеш можливість усе виправити, поки не пізно.

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Чому зраджують жінки

Хай там як, але пора вже позбуватися того міфу, що чоловіки зраджують частіше. Адже останнім часом це твердження має все менше спільного з правдою. Жінки, як і чоловіки, зраджують. Просто у них причини для цього інші. І хіть тут має далеко не першочергове значення.

1. Відсутність почуттів

Жінки зраджують у своїх стосунках, коли у них дуже мало або зовсім немає почуттів до свого партнера. Відсутність кохання, турботи та розуміння змушує жінок припиняти кохати свого партнера.

Чому так відбувається? Ти недостатньо чесний з нею. Ти приділяєш їй надто мало уваги, турботи.



Вона могла просто втратити почуття до тебе / Фото wavebreakmedia_micro

І коли вона охолоне до тебе, то цілком імовірно шукатиме тепла та затишку в обіймах іншого. І повір, часто до сексу може навіть не доходити. Адже для жінки важливим є передовсім емоційний зв'язок. Якщо ж він доповнюється гармонійним і хорошим сексом, то це радше приємний бонус.

2. Відсутність сексуального бажання

Багато жінок зраджують, коли вони більше не відчувають сексуального потягу до свого партнера. Нам пора визнати, що регулярний секс не завжди тотожний бажанню ним займатися. Тож слід розуміти, що в якийсь момент ти можеш перестати приваблювати її як сексуальний партнер.

Що в такому випадку робити? Передовсім слід пізнавати один одного, ваші бажання та вподобання. Якщо ти даруватимеш їй ту палітру задоволень, якої вона прагне, то перейматися не буде за що.

Пам'ятай, що жінки люблять різноманітний секс. І якщо вони не отримуватимуть його у стосунках, то можуть почати шукати деінде. Думав, ти тут особливий? Аж ніяк!



Вона могла просто втратити до тебе сексуальний потяг / Фото yanalya

3. Вона почувається пригніченою

А ось і інша крайність. У цьому випадку ти приділяєш достатньо уваги своїй коханій. Але робиш це з негативним посилом. Вона прочувається поруч з тобою пригніченою, нікчемною, тією, яка не заслуговує на те, щоб про неї піклувалися. Так, це саме те, що в народі називають аб'юзивними стосунками.

Відчуття самотності або пастки може змусити жінок шукати любові та турботи поза стосунками. Коли вона не почувається коханою, вона звертається до тих, хто може таке відчуття їй подарувати. І в цьому випадку ми знову говоримо про те, що секс може бути далеко не в пріоритеті.

Що робити в такому випадку? Ти серйозно?! Якщо ми зараз описали ваші стосунки, то передовсім пора їх завершувати. Після цього рекомендуємо пропрацювати своє ставлення до партнерки з психотерапевтом. І лише після цього ти можеш спробувати будувати нові.

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Зрада – не завжди про секс. І, як бачиш, у кожному з цих випадків винним може бути чоловік. Тож, якщо тобі цінні твої стосунки та партнерка, роби щось з собою. Якщо ж ти робиш її нещасною, то, можливо, пора її відпустити. Іноді це єдине правильне рішення, яке ти можеш ухвалити, щоб робити щасливою ту, котру кохаєш.