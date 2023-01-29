Далі ми розповімо про найпоширеніші страхи, з якими варто боротися чоловікам. Якщо цього не зробити, то твоє життя буде надзвичайно складним. Гайда знайомитися зі страхами, а потім долати їх!

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1. Стосунки

Якщо ти колись стикався зі зрадою, то дуже складно тобі буде впоратися з проблемами, пов'язаними з довірою. Ти постійно думатимеш, чи зможеш пробачити партнерку, якщо це станеться. Усе це стає причиною того, що ти стаєш невпевненим у собі. І переносиш ці емоції та переживання у свої наступні стосунки.



Свої страхи ти можеш переносити зі стосунків у стосунки / Фото stefamerpik

2. Зовнішній вигляд

Так-так, не лише жінки переживають через свій зовнішній вигляд. Чоловіки теж стають жертвами нав'язаних стандартів. Тобі потрібно бути накачаним, сильним, мужнім. Ага, спробуй бути кремезним, якщо твій зріст заледве 170 сантиметрів. І так, це теж негативно впливає на твій настрій і життя.

Ба більше, у тебе може виникнути страх, що ти недостатньо мужній для дівчини, яка тобі подобається. І цей страх може стати на заваді побудові щасливих стосунків у майбутньому.

3. Страх через роботу

Чоловіки дуже стурбовані через роботу в епоху конкуренції. Особливо зараз, коли зі співробітниками прощаються у дуже несподіваний спосіб. Не варто очікувати, що тебе заздалегідь попередять та дозволять встигнути знайти нову роботу. І це змушує чоловіків постійно жити у стресі, адже вони розуміють, що у будь-який момент можуть стати людиною без роботи і без грошей.

4. Прояв емоцій

Багато чоловіків стикаються з масою труднощів у самовираженні. Емоційна близькість – велика загадка для нас, адже ми часто не знаємо, як з нею впоратися. Але попри все, ми робимо все можливе.

Зі спостережень. Після походу на "Щедрика" ми зауважили, що плакали у залі геть усі: і тендітні панянки, і брутальні чоловіки. Тож, як ми вже зауважили, маленькими кроками ми, чоловіки, все частіше демонструємо свої емоції.



Багатьом чоловікам складно виражати свої емоції / Фото pressfoto

5. Невідповідність очікуванням

Нам надзвичайно важливо виправдовувати очікування людей, які навколо нас. Тож, якщо тобі це не вдається, тебе можуть накручувати сумніви та зневіра. І цей страх може сильно впливати на твій емоційний стан.

Варте уваги Стань найкращим керівником, прокачавши ці три м'які навички

Зі своїми страхами слід боротися. І ми закликаємо тебе це робити. Стань кращою версією себе вчорашнього, позбувшись того, щоб обмежує тебе.