Роскошная певица Кристина Агилера хорошо разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Неудивительно, что она регулярно выкладывает в сеть фотографии, на которых позирует в откровенных образах. Не стал исключением ее последний пост.

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На серии кадров, появившихся в инстаграме исполнительницы, она позирует топлес. Дополняют пикантный образ пара длинных черных перчаток, а также солнцезащитные очки. Любоваться Кристиной Агилерой можно буквально вечность. Неудивительно, что ее подписчики буквально засыпали ее лайками, а также комментариями:

"Королева Вселенной";

"Ты очень безупречна";

"Вижу, Леди Гага тебя вдохновляет";

"Я влюблен в тебя";

"Сексуальная легенда";

"Естественная красота, от которой невозможно оторвать взгляда";

"Почему ты настолько крутая?".



Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры



Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры



Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры



Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры



Кристина Агилера прикрыла голую грудь руками / Фото с инстаграма Агилеры

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