У 2023 Кларо пощастило зафіксувати дивовижне поєднання подій у нічному небі. Під час цьогорічного метеорного потоку Персеїд Кларо встановив 360-градусну камеру, щоб сфотографувати повне нічне небо, коли над ним неслися вогняні кулі.

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Чисте небо португальського заповідника Алкева дозволило безперешкодно побачити:

не лише метеори Персеїд, що горіли в атмосфері,

що горіли в атмосфері, а й біле світло галактики Чумацький Шлях

та примарне сяйво зодіакального світла.

​Це світло викликане сонячними променями, що відбиваються від пилу, розсіяного по всій Сонячній системі, який залишився після зіткнень із невеликими тілами, такими як астероїди та комети.

Персеїди 2023 року: неймовірне фото астрофотографа Кларо

На зображенні нижче його можна побачити у формі поясу розсіяного світла праворуч від центру, що тягнеться як під, так і над яскравою точкою Юпітера в нижній правій частині неба.



Нічний пейзаж зі 100 метеорів, знятий за 4 ночі під час метеорного потоку Персеїди 2023 року / Зображення Miguel Claro

Зображення насправді є композитом, мозаїкою з фотографій, зроблених протягом 4 ночей поспіль. Там можна побачити понад 100 метеорів, які походять з радіанта (точки в небі, звідки метеори з'являються завдяки нашій перспективі) в сузір'ї Персея.

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