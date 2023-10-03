У 2023 Кларо пощастило зафіксувати дивовижне поєднання подій у нічному небі. Під час цьогорічного метеорного потоку Персеїд Кларо встановив 360-градусну камеру, щоб сфотографувати повне нічне небо, коли над ним неслися вогняні кулі.
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Чисте небо португальського заповідника Алкева дозволило безперешкодно побачити:
- не лише метеори Персеїд, що горіли в атмосфері,
- а й біле світло галактики Чумацький Шлях
- та примарне сяйво зодіакального світла.
Це світло викликане сонячними променями, що відбиваються від пилу, розсіяного по всій Сонячній системі, який залишився після зіткнень із невеликими тілами, такими як астероїди та комети.
Персеїди 2023 року: неймовірне фото астрофотографа Кларо
На зображенні нижче його можна побачити у формі поясу розсіяного світла праворуч від центру, що тягнеться як під, так і над яскравою точкою Юпітера в нижній правій частині неба.
Нічний пейзаж зі 100 метеорів, знятий за 4 ночі під час метеорного потоку Персеїди 2023 року / Зображення Miguel Claro
Зображення насправді є композитом, мозаїкою з фотографій, зроблених протягом 4 ночей поспіль. Там можна побачити понад 100 метеорів, які походять з радіанта (точки в небі, звідки метеори з'являються завдяки нашій перспективі) в сузір'ї Персея.
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