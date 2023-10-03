В 2023 году Кларо посчастливилось зафиксировать удивительное сочетание событий в ночном небе. Во время метеорного потока этого года Персеид Кларо установил 360-градусную камеру, чтобы сфотографировать полное ночное небо, когда над ним неслись огненные шары.

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Чистое небо португальского заповедника Алкева позволило беспрепятственно увидеть:

не только метеоры Персеид, горевшие в атмосфере,

горевшие в атмосфере, но и белый свет галактики Млечный Путь

и призрачное сияние зодиакального света.

​Этот свет вызван солнечными лучами, отражающимися от пыли, рассеянной по всей Солнечной системе, оставшейся после столкновений с небольшими телами, такими как астероиды и кометы.

Персеиды 2023: невероятное фото астрофотографа Кларо

На рисунке ниже его можно увидеть в форме пояса рассеянного света справа от центра, простирающегося как под, так и над яркой точкой Юпитера в нижней правой части неба.



Ночной пейзаж со 100 метеоров, снятый за 4 ночи во время метеорного потока Персеиды 2023 года / Изображение Miguel Claro

Изображение на самом деле является композитом, мозаикой из фотографий, сделанных в течение 4 ночей подряд. Там можно увидеть более 100 метеоров, происходящих из радианта (точки в небе, откуда метеоры появляются благодаря нашей перспективе) в созвездии Персея.

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