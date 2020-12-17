Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що Cyberpunk 2077 – найочікуваніша комп'ютерна гра 2020 року. Якщо не останніх кількох років. Але щось розробникам казково не щастить. Спочатку кілька разів переносили випуск. Тепер же користувачі скаржаться на баги. Ми на Men 24 розповімо про 5 смішних мотоциклетних багів з гри Cyberpunk 2077.

Минули лічені дні з моменту випуску комп'ютерної гри Cyberpunk 2077, але користувачі в мережі вже встигли розкритикувати розробників. Ми ще не мали справу з цією відеогрою, але вирішили поділитися 5 кумедними мотоциклетними багами, які виявили інші користувачі. Дивися смішні ролики на Men 24!

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1. T-Posing in the Nude: визначення свободи

Т-поза швидко стала однією з найдивніших і найпоширеніших помилок в грі. У міру того, як гравці досліджують віртуальний світ Нічного міста, вони стикаються з деякими персонажами, застиглими в тому, що тепер відоме як Т-подібна поза, – стоять прямо з розкинутими в сторони руками.

ASSUME THE POSITION OF POWER pic.twitter.com/F1KYeU31Tv — Bio Dome With Pauly Shore (@BioDomeWithPS) December 13, 2020

У деяких випадках збій у Т-позі виникає, коли гравці використовують свій автомобіль, і часто містить деяку форму незрозумілої оголеності (часткової або повної). Мабуть, саме так розробники уявляли вільний стиль їзди.

2. Літеральний Примарний Вершник

Отже, це дистанційне керування велосипедом або це помилка? Зараз ніхто не знає. Одне можна сказати напевно, це, ймовірно, втілення максимальною сек'юрності. Їздити, ніби ніхто не дивиться.

3. Байк-утікач

Користувач Reddit RA80690 висловився про цей баг найкраще: "Сильний незалежний байк, що не потребує людей". Чесно кажучи, у мотоциклів майбутнього дійсно є автономна функція – принаймні, у грі. Але цей щойно підняв свої можливості автономної їзди на абсолютно новий рівень.

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4. Трохи обрізати зверху

Покликала Сонна Лощина, і вони хочуть повернути свого безголового вершника. Помилка зі зникаючим головами, поряд з T-позою, є ще однією добре задокументованою проблемою, що трапляється у грі. Хоча у більшості випадків це впливає на стоячих персонажів, іноді вершники також втрачають голову.



Іноді персонажі буквально втрачають голови / Скриншот з гри

5. Божевільна діжка

Тут так багато веселощів. Від гонщика, який застряг у футуристичному передньому колесі автомобіля, схожого на "Мустанг", до тієї частини, де він, нарешті, виривається з "полону" та потрапляює в нескінченну петлю діжок – це, ймовірно, наш улюблений глюк на цей момент.

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А як ти ставишся до багів у іграх? Чи мають право розробники випускати продукт, не довівши його до пуття?