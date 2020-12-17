Никто не будет спорить с тем фактом, что Cyberpunk 2077 – самая ожидаемая компьютерная игра 2020 года. Если не последних нескольких лет. Но что-то разработчикам сказочно не везет. Сначала несколько раз переносили выпуск. Теперь же пользователи жалуются на баги. Мы на Men 24 расскажем о 5 смешных мотоциклетных багах из игры Cyberpunk 2077.

Прошли считанные дни с момента выпуска компьютерной игры Cyberpunk 2077, но пользователи в сети уже успели раскритиковать разработчиков. Мы еще не имели дело с этой видеоигрой, но решили поделиться 5 забавными мотоциклетными багами, которые обнаружили другие пользователи. Смотри смешные ролики на Men 24 !

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1. T-Posing in the Nude: определение свободы

Т-за быстро стала одной из самых странных и самых распространенных ошибок в игре. По мере того как игроки исследуют виртуальный мир Ночного города, они сталкиваются с некоторыми персонажами, застывшими в том, что теперь известно как Т-образная поза – стоят прямо с раскинутыми в стороны руками.

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В некоторых случаях сбой в Т-позе возникает, когда игроки используют свой автомобиль, и часто содержит некоторую форму непонятной обнаженности (частичной или полной). Пожалуй, именно так разработчики представляли свободный стиль езды.

2. Литеральный Призрачный Гонщик

Итак, это дистанционное управление байком или это ошибка? Сейчас никто не знает. Одно можно сказать наверняка, это, вероятно, воплощение максимальной секьюрности. Ездить, будто никто не смотрит.

3. Байк-беглец

Пользователь Reddit RA80690 высказался об этом баг лучше: "Сильный независимый байк, не нуждается в людях". Честно говоря, у мотоциклов будущего действительно есть автономная функция – по крайней мере, в игре. Но этот только что поднял свои возможности автономной езды на совершенно новый уровень.

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4. Немного обрезать сверху

Позвала Сонная Лощина, и они хотят вернуть своего обезглавленного всадника. Ошибка с исчезающими головами, рядом с T-позой, еще одна хорошо задокументированная проблема, которая случается в игре. Хотя в большинстве случаев это влияет на стоячих персонажей, иногда всадники также теряют голову.



Иногда персонажи буквально теряют головы / Скриншот из игры

5. Сумасшедшая бочка

Здесь так много веселья. От гонщика, который застрял в футуристическом переднем колесе автомобиля, похожего на "Мустанг", к той части, где он, наконец, вырывается из "плена" и попадает в бесконечную петлю бочек – это, вероятно, наш любимый глюк на данный момент.

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