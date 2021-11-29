Далі спав із ключем, а Шіллер не міг без гнилих яблук: дивні примхи світових геніїв

Кажуть, кожен дуркує по-своєму. І тут нічого заперечити! Особливо якщо згадати, які дуркування дозволяли собі дійсно великі люди.

Але поки розповімо тобі коротко про дещо цікаве з життя інших видатних людей. Сьогодні – про Далі, Шіллера та Гете (за книгою Мейсона Каррі "Щоденні ритуали: так працюють митці").

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Сальвадор Далі під час сієсти будив сам себе

Цей видатний художник старанно робив своє життя якомога екстравагантнішим. Навіть просту іспанську звичку поспати по обіді він переробив на сюрреалістичний кшталт:

Далі сідав у крісло, затискав між великим і вказівним пальцями лівої руки великий мідний ключ, а поруч із лівою ногою ставив перевернуту металева миска. От так і спав.

а поруч із лівою ногою ставив перевернуту металева миска. От так і спав. Спитаєш, навіщо такі ускладнення? Річ у тім, що коли Далі засинав надто міцно, ключ випадав із руки й гучно бамкав по мисці. Далі негайно прокидався – і біг працювати.

Він стверджував, що така коротка "секундна сієста" неймовірно освіжає його, надихає і – дарує чудові видіння. А з них виходили не менш чудові картини.



Свої роботи Далі творив, шукаючи натхнення у секундних снах / Фото Britannica

Фрідріх Шіллер не міг жити без яблук

Цей німецький поет і філософ просто не міг писати, якщо скринька його письмового столу не була набита гнилими яблуками. Гості, які навідували Шіллера, не могли й хвилини витримати в його кабінеті, такий там стояв сморід.

Йоганн Вольфганг фон Ґете обожнював протяги

А цей чоловік мав звичку щодня купатися у річці Ільм, яка струменіла поруч із його домом.

Ще Гете обов'язково відкривав на ніч вікно і спав під протягом.

Що, до слова, шокувало його сучасників, які вважали саме протяги чи не головним ворогом здоров'я.

Що сказати, деякі їхні нащадки досі з нами – от, навіть їздять в українських автобусах.